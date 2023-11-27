Забастовка польских перевозчиков. Еще два пункта пропуска могут быть заблокированы

По неофициальной информации, вскоре польские протестующие могут перекрыть еще два пункта – "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".

Польские перевозчики продолжают бастовать

По неофициальным данным есть информация, что могут быть заблокированы из-за забастовки еще два пункта пропуска на границе.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По состоянию на 27 ноября протесты проходят на четырех пунктах пропуска: "Шегини-Медика", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене" и "Ягодин-Дорохуск".

Впрочем, по неофициальной информации, вскоре они могут перекрыть еще два пункта - "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".

Мы получили, пока неофициальную информацию, что бастующие хотят распространить свою забастовку и блокировку грузовиков на КП "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице". Это немного странная для нас информация, потому что там двигается только пустой транспорт. Об этом в "Устилуг-Зосин" – только в направлении Украины в Польшу. Зачем это делать не совсем ясно. Возможно, чтобы усилить давление на польские власти, – отметил Балин. Поделиться

Он также добавил, что с сегодняшнего дня на пункте пропуска "Шегини-Медика" будут круглосуточные блокировки, хотя ранее забастовщики ограничивали движение в пункт пропуска лишь днем.

Забастовки на границе между Польшей и Украиной: что известно

Польские перевозчики бастуют на границе. Причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В этой связи Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией.

В ГНСУ прокомментировали вероятную блокировку границы. Кроме того, Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украинско-польской границе.

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. В Мининфраструктуре заявили, что польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований.

По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Впоследствии также стало известно, что грузовики на въезд в Украину ожидают до 90 часов.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем. В то же время очереди из грузовых транспортных средств становятся все длиннее.

Поэтому Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков и ожидает ответа с их стороны.

15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не дали результатов. Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

В то же время, польские перевозчики пообещали усилить блокаду на границе с Украиной. Кроме того, таможенники начали фиксировать увеличение очередей грузовиков на словацком направлении.

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокированием пограничных автомобильных пунктов пропуска