Страйк польських перевізників. Ще два пункти пропуску можуть бути заблоковані

За неофіційною інформацією, невдовзі польські страйкарі можуть перекрити ще два пункти – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце".

Польські перевізники продовжують страйкувати

Наразі за неофіційними даними є інформація, що можуть бути заблокованими через страйк ще два пункти пропуску на кордоні.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Станом на 27 листопада протести відбуваються на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" та "Ягодин-Дорохуськ".

Втім за неофіційною інформацією, невдовзі вони можуть перекрити ще два пункти – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце".

Ми отримали, поки неофіційну інформацію, що страйкувальники хочуть розповсюдити свій страйк і блокування вантажівок на ПП "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце". Це трохи дивна для нас інформація, бо там рухається тільки порожній транспорт. Про тому в "Устилуг-Зосін" – тільки в напрямку з України в Польщу. Навіщо це робити не зовсім зрозуміло. Можливо, щоб посилити тиск на польську владу, – зазначив Балін. Поширити

Він також додав, що від сьогодні на пункті пропуску "Шегині-Медика" будуть цілодобові блокування, хоча раніше страйкарі обмежували рух до пункту пропуски лише вдень.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Польські перевізники страйкують на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими.

Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Водночас польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску