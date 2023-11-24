Організатор страйку польських перевізників Меклер заперечує зв'язки з російськими спецслужбами. Чому це не так
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Організатор страйку польських перевізників Меклер заперечує зв'язки з російськими спецслужбами. Чому це не так

Меклер
Джерело:  Rafal Mekler

Рафал Меклер, офіційний організатор страйку польских перевізників та представник ультраправої партії "Ruch Narodowy", вважає, що проти нього працюють “пропагандисти і впливові особи України”. 

Меклер звинувачує Україну

Організатор страйку польських перевізників Рафал Меклер 24 листопада назвав Україну замовницею “наклепів та погроз” щодо нього.

Про це політичний діяч і власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport, що блокує проїзд українських перевізників через Польщу, висловився у соцмережі Х.

“Українці вже використовують свої найпотужніші пропагандистські уми та впливових осіб, щоб звести наклеп на мене та протест. Вони просто забувають, що ми в Польщі і розуміємо національний інтерес інакше, ніж вони (що природно), і масові образи чи погрози не справляють враження. Якби зі мною щось трапилося, всі б знали, чия це вина”.

Коментарі
twitter.com/i_gil_

Користувачі у коментарях під дописом активно заперечують думку автора, зазначаючи:

Рафал дуже сміливий, сидячи в країні під захистом НАТО, але каже, що йому загрожує країна, яка другий рік бореться з загарбниками, а Рафал мочить штани і може лише блокувати їхні ліки та дрони.

Рафал Меклер: що відомо

Рафаель Меклер – представник ультраправої партії "Ruch Narodowy". Їхня представленість у парламенті складає лише 6 місць із загальної кількості в 460. Меклер широко поширює дезінформацію, яку пропагує Росія щодо України, активно використовуючи тему "бандерівців". Його політична партія має мінімальне представництво в Сеймі, його члени виступають проти ідеї інтеграції Польщі до Європейського союзу та за обмеження зв'язків з Україною.

Причетність Росії до блокади українських кордонів: що відомо

Розслідувачі з інформаційної агенції Guildhall звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.

Конфедерація свободи і незалежності пов’язана з іншою польською праворадикальною організацією «Всепольська молодь», яка, серед іншого, має давні зв’язки з російським імперським рухом, який вербував терористів для угруповань «ДНР» і «ЛНР». Лідер списку Конфедерації свободи та незалежності під час виборчої кампанії до Сейму Польщі 2023 року Земовіт Пшебітковський є колишнім лідером Всепольського молодіжного руху.

Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.

Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.

16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції та співзасновника згаданої вище партії «Конфедерація свободи і незалежності», пов’язаної з Російською Федерацією, та лідера «Конфедерації Корони Польської» Гжегожа Брауна.

Варто звернути увагу на те, що Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі.

Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».

Що цікаво, ще 5 років тому Гжегож Браун мав у Росії зустріч із журналістом «Росії сьогодні» Леонідом Свиридовим, якого депортували з Польщі за шпигунство на користь країни-агресорки.

Ще одним учасником акції на польсько-українському кордоні, власником вищезгаданої компанії «ПЕО-Транс», громадянином Республіки Білорусь, є Віктор Степанович Гордеюк. Аналіз сторінок Гордеюка в соціальних мережах дозволяє встановити, що останній навчається в одному з вищих військових навчальних закладів Білорусі. Брат Віктора Гордеюка Андрій Гордеюк служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді білоруської армії.

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