Рафал Меклер, офіційний організатор страйку польских перевізників та представник ультраправої партії "Ruch Narodowy", вважає, що проти нього працюють “пропагандисти і впливові особи України”.
Меклер звинувачує Україну
Організатор страйку польських перевізників Рафал Меклер 24 листопада назвав Україну замовницею “наклепів та погроз” щодо нього.
Про це політичний діяч і власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport, що блокує проїзд українських перевізників через Польщу, висловився у соцмережі Х.
Користувачі у коментарях під дописом активно заперечують думку автора, зазначаючи:
Рафал Меклер: що відомо
Рафаель Меклер – представник ультраправої партії "Ruch Narodowy". Їхня представленість у парламенті складає лише 6 місць із загальної кількості в 460. Меклер широко поширює дезінформацію, яку пропагує Росія щодо України, активно використовуючи тему "бандерівців". Його політична партія має мінімальне представництво в Сеймі, його члени виступають проти ідеї інтеграції Польщі до Європейського союзу та за обмеження зв'язків з Україною.
Причетність Росії до блокади українських кордонів: що відомо
Розслідувачі з інформаційної агенції Guildhall звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.
За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.
Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.
Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.
Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.
Варто звернути увагу на те, що Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі.
Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».
Що цікаво, ще 5 років тому Гжегож Браун мав у Росії зустріч із журналістом «Росії сьогодні» Леонідом Свиридовим, якого депортували з Польщі за шпигунство на користь країни-агресорки.
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