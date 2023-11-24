Рафал Меклер, официальный организатор забастовки польских перевозчиков и представитель ультраправой партии Ruch Narodowy, считает, что против него работают "пропагандисты и влиятельные лица Украины".
Меклер обвиняет Украину
Организатор забастовки польских перевозчиков Рафал Меклер 24 ноября назвал Украину заказчицей "клеветы и угроз" по отношению к нему.
Об этом политический деятель и владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport, блокирующей проезд украинских перевозчиков через Польшу, высказался в соцсети Х.
Пользователи в комментариях под корреспонденцией активно отрицают мнение автора, отмечая:
Рафал Меклер: что известно
Рафал Меклер – представитель ультраправой партии Ruch Narodowy. Их представительство в парламенте составляет всего 6 мест из общего количества в 460. Меклер широко распространяет дезинформацию, пропагандируемую Россией относительно Украины, активно используя тему "бандеровцев". Его политическая партия имеет минимальное представительство в Сейме, его члены выступают против идеи интеграции Польши в Европейский союз и ограничение связей с Украиной.
Причастность России к блокаде украинских границ: что известно
Расследователи из информационного агентства Guildhall обращают внимание, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.
По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.
Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.
Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.
Кроме того, отмечается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.
Стоит обратить внимание, что Браун был единственным депутатом польского Сейма, который выступал против резолюции с осуждением российского террора в Буче.
Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».
Что интересно, еще 5 лет назад Гжегож Браун встретился с журналистом «России сегодня» Леонидом Свиридовым, которого депортировали из Польши за шпионаж в пользу страны-агрессора.
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