Рафал Меклер, официальный организатор забастовки польских перевозчиков и представитель ультраправой партии Ruch Narodowy, считает, что против него работают "пропагандисты и влиятельные лица Украины".

Меклер обвиняет Украину

Организатор забастовки польских перевозчиков Рафал Меклер 24 ноября назвал Украину заказчицей "клеветы и угроз" по отношению к нему.

Об этом политический деятель и владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport, блокирующей проезд украинских перевозчиков через Польшу, высказался в соцсети Х.

Ukraińcy wyciągają już najbardziej tęgie propagandowe głowy, influencerów żeby mnie i protest szkalować. Tylko zapominają że my jesteśmy w Polsce i inaczej pojmujemy interes narodowy niż oni(co jest naturalne) i obelgi czy groźby gdy są masowe nie robią wrażenia. Gdyby mi się coś… — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 24, 2023

“Украинцы уже используют свои мощные пропагандистские умы и влиятельных лиц, чтобы оклеветать меня и протест. Они просто забывают, что мы в Польше и понимаем национальный интерес иначе, чем они (что естественно), и массовые обиды или угрозы не производят впечатление. Если бы со мной что-нибудь случилось, все бы знали, чья это вина”. Поделиться

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Пользователи в комментариях под корреспонденцией активно отрицают мнение автора, отмечая:

Рафал очень смел, сидя в стране под защитой НАТО, но говорит, что ему угрожает страна, которая второй год борется с захватчиками, а Рафал мочит штаны и блокирует их лекарства и дроны. Поделиться

Рафал Меклер: что известно

Рафал Меклер – представитель ультраправой партии Ruch Narodowy. Их представительство в парламенте составляет всего 6 мест из общего количества в 460. Меклер широко распространяет дезинформацию, пропагандируемую Россией относительно Украины, активно используя тему "бандеровцев". Его политическая партия имеет минимальное представительство в Сейме, его члены выступают против идеи интеграции Польши в Европейский союз и ограничение связей с Украиной.

Причастность России к блокаде украинских границ: что известно

Расследователи из информационного агентства Guildhall обращают внимание, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.

Конфедерация свободы и независимости связана с другой польской праворадикальной организацией «Всепольская молодежь», которая, среди прочего, имеет давние связи с российским имперским движением, вербовавшим террористов для группировок «ДНР» и «ЛНР». Лидер списка Конфедерации свободы и независимости во время избирательной кампании в Сейма Польши 2023 года Земовит Пшебитковский является бывшим лидером Всепольского молодежного движения. Поделиться

Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.

Кроме того, отмечается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.

16 ноября на польском пункте пропуска Корчева состоялась встреча организаторов акции и соучредителя упомянутой выше партии Конфедерация свободы и независимости, связанной с Российской Федерацией, и лидера Конфедерации Короны Польской Гжегожа Брауна. Поделиться

Стоит обратить внимание, что Браун был единственным депутатом польского Сейма, который выступал против резолюции с осуждением российского террора в Буче.

Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».

Что интересно, еще 5 лет назад Гжегож Браун встретился с журналистом «России сегодня» Леонидом Свиридовым, которого депортировали из Польши за шпионаж в пользу страны-агрессора.