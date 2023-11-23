Как удалось узнать журналистам-расследователям из информационного агентства Guildhall, польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами. Аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.

Что указывает на причастность России к блокаде украинских границ

Расследователи обращают внимание на то, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.

Сергей Аксенов и Януш Корвин-Микке (Фото: открытые источники)

Конфедерация свободы и независимости связана с другой польской праворадикальной организацией «Всепольская молодежь», которая, среди прочего, имеет давние связи с российским имперским движением, вербовавшим террористов для группировок «ДНР» и «ЛНР». Лидер списка Конфедерации свободы и независимости во время избирательной кампании в Сейма Польши 2023 года Земовит Пшебитковский является бывшим лидером Всепольского молодежного движения. Поделиться

Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.

Кроме того, сообщается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.

16 ноября на польском пункте пропуска Корчева состоялась встреча организаторов акции и соучредителя упомянутой выше партии Конфедерация свободы и независимости, связанной с Российской Федерацией, и лидера Конфедерации Короны Польской Гжегожа Брауна. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что Браун был единственным депутатом польского Сейма, который выступал против резолюции с осуждением российского террора в Буче.

Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».

Что интересно, еще 5 лет назад Гжегож Браун встретился с журналистом «России сегодня» Леонидом Свиридовым, которого депортировали из Польши за шпионаж в пользу страны-агрессорки.

Еще одним участником акции на польско-украинской границе, владельцем вышеупомянутой компании «ПЭО-Транс», гражданином Республики Беларусь является Виктор Степанович Гордеюк. Анализ страниц Гордеюка в социальных сетях позволяет установить, что последний учится в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Брат Виктора Гордеюка Андрей Гордеюк служит в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде белорусской армии. Поделиться

Что известно о российском влиянии на протесты в Словакии

Журналисты-расследователи обращают внимание на то, что организаторами акции в Словакии являются представители общественной организации «Союз автомобильных перевозчиков Словакии» (UNAS).

Нельзя также проигнорировать тот факт, что акцию активно поддержала антиевропейская праворадикальная партия «Наша Словакия», требующая возобновления дружеских связей с Россией.

Более того, указано, что глава этой политической силы, словацкий политик Мариан Котлеба, в 2014 году написал письмо бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу, в котором цинично сравнивал Революцию Достоинства с терроризмом.