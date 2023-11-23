Как удалось узнать журналистам-расследователям из информационного агентства Guildhall, польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами. Аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.
Что указывает на причастность России к блокаде украинских границ
Расследователи обращают внимание на то, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.
По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.
Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.
Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.
Кроме того, сообщается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.
Стоит обратить внимание на то, что Браун был единственным депутатом польского Сейма, который выступал против резолюции с осуждением российского террора в Буче.
Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».
Что интересно, еще 5 лет назад Гжегож Браун встретился с журналистом «России сегодня» Леонидом Свиридовым, которого депортировали из Польши за шпионаж в пользу страны-агрессорки.
Что известно о российском влиянии на протесты в Словакии
Журналисты-расследователи обращают внимание на то, что организаторами акции в Словакии являются представители общественной организации «Союз автомобильных перевозчиков Словакии» (UNAS).
Нельзя также проигнорировать тот факт, что акцию активно поддержала антиевропейская праворадикальная партия «Наша Словакия», требующая возобновления дружеских связей с Россией.
Более того, указано, что глава этой политической силы, словацкий политик Мариан Котлеба, в 2014 году написал письмо бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу, в котором цинично сравнивал Революцию Достоинства с терроризмом.
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