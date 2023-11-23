Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам з інформаційної агенції Guildhall, польські перевізники, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація і зі словацькими протестувальниками.

Що вказує на причетність Росії до блокади українських кордонів

Розслідувачі звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.

Сергій Аксьонов та Януш Корвін-Мікке (Фото: відкриті джерела)

Конфедерація свободи і незалежності пов’язана з іншою польською праворадикальною організацією «Всепольська молодь», яка, серед іншого, має давні зв’язки з російським імперським рухом, який вербував терористів для угруповань «ДНР» і «ЛНР». Лідер списку Конфедерації свободи та незалежності під час виборчої кампанії до Сейму Польщі 2023 року Земовіт Пшебітковський є колишнім лідером Всепольського молодіжного руху. Поширити

Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.

Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.

16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції та співзасновника згаданої вище партії «Конфедерація свободи і незалежності», пов’язаної з Російською Федерацією, та лідера «Конфедерації Корони Польської» Гжегожа Брауна. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі.

Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».

Що цікаво, ще 5 років тому Гжегож Браун мав у Росії зустріч із журналістом «Росії сьогодні» Леонідом Свиридовим, якого депортували з Польщі за шпигунство на користь країни-агресорки.

Ще одним учасником акції на польсько-українському кордоні, власником вищезгаданої компанії «ПЕО-Транс», громадянином Республіки Білорусь, є Віктор Степанович Гордеюк. Аналіз сторінок Гордеюка в соціальних мережах дозволяє встановити, що останній навчається в одному з вищих військових навчальних закладів Білорусі. Брат Віктора Гордеюка Андрій Гордеюк служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді білоруської армії. Поширити

Що відомо про російський вплив на протести у Словаччині

Журналісти-розслідувачі звертають увагу на те, що організаторами акції у Словаччині є представники громадської організації «Союз автомобільних перевізників Словаччини» (UNAS).

Не можна також проігнорувати той факт, що акцію активно підтримала антиєвропейська праворадикальна партія «Наша Словаччина», що вимагає «відновлення дружніх зв’язків» з Росією.

Ба більше, вказано, що очільник цієї політичної сили, словацький політик Маріан Котлеба, у 2014 році написав листа колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу, у якому цинічно порівнював Революцію Гідності з тероризмом.