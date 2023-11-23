Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам з інформаційної агенції Guildhall, польські перевізники, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація і зі словацькими протестувальниками.
Що вказує на причетність Росії до блокади українських кордонів
Розслідувачі звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.
За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.
Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.
Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.
Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.
Варто звернути увагу на те, що Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі.
Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».
Що цікаво, ще 5 років тому Гжегож Браун мав у Росії зустріч із журналістом «Росії сьогодні» Леонідом Свиридовим, якого депортували з Польщі за шпигунство на користь країни-агресорки.
Що відомо про російський вплив на протести у Словаччині
Журналісти-розслідувачі звертають увагу на те, що організаторами акції у Словаччині є представники громадської організації «Союз автомобільних перевізників Словаччини» (UNAS).
Не можна також проігнорувати той факт, що акцію активно підтримала антиєвропейська праворадикальна партія «Наша Словаччина», що вимагає «відновлення дружніх зв’язків» з Росією.
Ба більше, вказано, що очільник цієї політичної сили, словацький політик Маріан Котлеба, у 2014 році написав листа колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу, у якому цинічно порівнював Революцію Гідності з тероризмом.
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