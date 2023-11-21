Українські перевізники провели на кордоні попереджувальну акцію у відповідь на дії поляків

21 листопада українські перевізники провели мітинг на пункті пропуску "Краківець - Корчова" у відповідь на блокування польськими колегами перетину кордону вантажівками з Польщі в Україну.

Українські перевізники провели мітинг на кордоні

Укрінформ передає, що акцію організувала громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України". До мітингу долучилися перевізники та водії разом із транспортом.

Загалом під польський кордон приїхало понад 30 вантажівок.

Сьогодні – це попереджувальна акція – відповідь на блокування ключовим автошляхів польськими протестувальниками. До мітингу доєднались перевізники, водії із вантажним транспортом. Нас обурюють дії польських колег, оскільки в цей складний час замість того, щоб підтримати Україну вони створюють перепони, - сказав голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич. Поширити

Організатори мітингу зазначили, що через російську агресію всі опинилися в складній ситуації і вирішувати проблеми потрібно разом.

Водночас українці вдячні полякам за допомогу, але війна не завершена, тому країни і надалі мають працювати разом.

Українські водії вважають, що ситуація з блокадою кордону спричиняє непомірну шкоду економікам України та Польщі. Вони закликали поляків не боротися один з одним, а об’єднатись, щоб підтримувати продовольчу безпеку світу, а головне – разом боротись за перемогу.

Перевізники не блокували рух авто і не перешкоджали роботі пункту пропуску.

Страйк польский перевізників

6 листопада польські перевізники розпочали безстрокову блокаду проїзду вантажних автомобілів на трьох пунктах пропуску з Польщі в Україну: "Дорогуськ - Ягодин", "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська".

Їхньої основною вимогою є повернення дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року.

На кордоні України в очікуванні проїзду перебувають близько 3000 вантажівок.

21 листопада до польських перевізників приєдналися словацькі перевізники.