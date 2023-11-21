Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

21 листопада з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке".

Словацькі перевізники блокують рух через КПП

На території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород". Поширити

Його ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими. Поширити

За словами Демченка, наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

На даний момент на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.

Водночас пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею

Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.

У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.

Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.

За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.

Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає, – заявив очільник UNAS Станіслав Скала. Поширити

Він також стверджує, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.

Як заявили представники митного управління Словаччини, ця мініблокада не вплинула на їхню роботу. Також не зафіксовано випадків порушень громадського порядку у районі пункту пропуску.