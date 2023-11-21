Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

21 ноября с 13.30 началась блокировка движения для грузового автотранспорта в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне Немецке".

Словацкие перевозчики блокируют движение через КПП

На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, следующего по направлению словацкого пункта пропуска "Вишне Немецке", смежного с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Поделиться

Его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть длительными. Поделиться

По словам Демченко, украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

В настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

Об этой ситуации с блокировкой движения для грузовиков уведомлены все взаимодействующие органы.

В то же время, пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей

Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной “Вишне Немецке”.

Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.

Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.

По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.

Если не будет никакого продвижения, поляки продолжат перекрывать границу и дальше, а мы присоединимся к тому, перекрыв все “Вишне Немецке”. Мы будем вынуждены, потому что другого пути нет, – заявил глава UNAS Станислав Скала. Поделиться

Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.

Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта мини-блокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.