Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

21 ноября с 13.30 началась блокировка движения для грузового автотранспорта в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне Немецке".
Словацкие перевозчики блокируют движение через КПП
На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецке".
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По словам Демченко, украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.
В настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.
Об этой ситуации с блокировкой движения для грузовиков уведомлены все взаимодействующие органы.
В то же время, пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.
Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей
Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной “Вишне Немецке”.
Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.
Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.
По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.
Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.
Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта мини-блокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.
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