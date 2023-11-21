Украинские перевозчики провели на границе предупредительную акцию в ответ на действия поляков

21 ноября украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование польскими коллегами пересечения границы грузовиками из Польши в Украину.
Украинские перевозчики провели митинг на границе
Укринформ передает, что акцию организовала общественная организация "Международные автомобильные перевозчики Украины". К митингу присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом.
В общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков.
Организаторы митинга отметили, что из-за российской агрессии все оказались в сложной ситуации и решать проблемы нужно вместе.
В то же время украинцы благодарны полякам за помощь, но война не завершена, поэтому страны и дальше должны работать вместе.
Украинские водители считают, что ситуация с блокадой границы наносит непомерный ущерб экономикам Украины и Польши. Они призывали поляков не бороться друг с другом, а объединиться, чтобы поддерживать продовольственную безопасность мира, а главное вместе бороться за победу.
Перевозчики не блокировали движение авто и не мешали работе пункта пропуска.
Забастовка польских перевозчиков
6 ноября польские перевозчики приступили к бессрочной блокаде проезда грузовых автомобилей на трех пунктах пропуска из Польши в Украину: "Дорогуск - Ягодин", "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская".
Их основным требованием является возвращение разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года.
На границе Украины в ожидании проезда находятся около 3000 грузовиков.
21 ноября к польским перевозчикам присоединились словацкие перевозчики.
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