Украинские перевозчики провели на границе предупредительную акцию в ответ на действия поляков

21 ноября украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование польскими коллегами пересечения границы грузовиками из Польши в Украину.

Украинские перевозчики провели митинг на границе

Укринформ передает, что акцию организовала общественная организация "Международные автомобильные перевозчики Украины". К митингу присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом.

В общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков.

Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими. К митингу присоединились перевозчики, водители с грузовым транспортом. Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды, - сказал председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич. Поделиться

Организаторы митинга отметили, что из-за российской агрессии все оказались в сложной ситуации и решать проблемы нужно вместе.

В то же время украинцы благодарны полякам за помощь, но война не завершена, поэтому страны и дальше должны работать вместе.

Украинские водители считают, что ситуация с блокадой границы наносит непомерный ущерб экономикам Украины и Польши. Они призывали поляков не бороться друг с другом, а объединиться, чтобы поддерживать продовольственную безопасность мира, а главное вместе бороться за победу.

Перевозчики не блокировали движение авто и не мешали работе пункта пропуска.

Забастовка польских перевозчиков

6 ноября польские перевозчики приступили к бессрочной блокаде проезда грузовых автомобилей на трех пунктах пропуска из Польши в Украину: "Дорогуск - Ягодин", "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская".

Их основным требованием является возвращение разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года.

На границе Украины в ожидании проезда находятся около 3000 грузовиков.

21 ноября к польским перевозчикам присоединились словацкие перевозчики.