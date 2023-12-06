Страйк польських перевізників блокує військову допомогу для ЗСУ — Reuters

Десятки тепловізорів, пікапів, сотні безпілотників, закуплених волонтерами, застрягли на польсько-українському кордоні на кілька тижнів через протестні дії перевізників.

Через страйк гальмується військова допомога ЗСУ

Через блокаду кордону польськими перевізниками благодійні та неурядові організації, які надають військову допомогу Збройним силам України, зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих постачань безпілотників, електроніки та пікапів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив агенству керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим "Повернись живим" Тарас Чмут, десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів. Щось просувається, але повільніше, ніж раніше, – зазначив Чмут. Поширити

За його словами, фонд "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і блокада кордону гальмує нашу роботу, – заявив керівник фонду. Поширити

Своєю чергою керівник некомерційного підприємства "Інженерний корпус", що виробляє різні види обладнання для ЗСУ, Віктор Долгоп'ятов заявив, що протести на кордоні також впливають на виробників військової техніки.

Якщо блокада триватиме, це може стати та вже стає великою проблемою, – наголосив він. Поширити

За словами Долгоп'ятова, блокада кордону призвела до затримки постачання деталей для машин на його заводі, а також компонентів для блоків живлення, які використовують у двигунах безпілотників і радіостанціях.

Я переконаний, що велика кількість деталей, які йдуть на підприємства приватного сектору, що працюють над оборонними проєктами, на жаль, зараз стоять на кордоні, – зазначив він. Поширити

Керівник підприємства додав, що польські перевізники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль.

Потенційний спосіб обійти блокаду – перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.

Анатолій Акулов, керівник благодійного фонду "Україна в броні", що доставляє як військову, так і гуманітарну допомогу, розповів, що вартість перевезення з Польщі в Україну, яка зазвичай становить 1700-2300 дол за контейнер, у листопаді зросла до близько 5000 дол.

За його словами, доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів затримується. Вантажі рибальських сіток, призначених для використання в якості сіток проти безпілотників, чекають на кордоні третій тиждень.

Для того, щоб привезти вживані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені потрібно щонайменше 10 тис дол, – пояснив Акулов. Поширити

Блокада українського кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Наразі рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Державний бюджет України за листопад 2023 року втратив 9,3 млрд грн надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею.

Вчора посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною.