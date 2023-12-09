Власти Польши отрицают блокирование военной помощи Украине

Представители польского правительства отрицали препятствование польским перевозчикам поступлению военной помощи Украине из-за блокирования пунктов пропусков на границе.
В Польше отрицают препятствование военной помощи Украине
Польское чиновник отреагировал на публикацию издания The New York Times о якобы задержках военных грузов на польско-украинской границе из-за забастовки перевозчиков и осложнения из-за этого ситуации для украинских военных на фронте.
Обвинения также прокомментировал Станислав Жарин, Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства.
Что говорят в ЕС
Депутаты Европейского парламента призывают президента Польши Анджея Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры по прекращению блокады польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.
Обращение, кроме Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета и двум еврокомиссарам.
Парламентарии, в частности, отмечают, что блокада приведет к снижению способности Украины к защите от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты для его производства поставляются через границу. Действия польских протестующих осложняют доставку гуманитарной помощи европейскими волонтерами.
Авторы обращения указывают, что действия польских перевозчиков напоминают другую блокаду, которую совершила страна-агрессор, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.
Авторы также указывают на значительные экономические потери для Украины, причиненные блокадой, и отмечают, что польские перевозчики должны понести ответственность за компенсацию Украине этих потерь.
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