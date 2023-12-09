Власти Польши отрицают блокирование военной помощи Украине

В Польше отрицают препятствование военной помощи Украине

Военные колонны, пересекающие границу, – это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно ином режиме, как привилегированные транспортные средства, и не заложники никаких протестов, - пояснил заместитель главы Минобороны Польши Мартин Очепа. Поделиться

Польское чиновник отреагировал на публикацию издания The New York Times о якобы задержках военных грузов на польско-украинской границе из-за забастовки перевозчиков и осложнения из-за этого ситуации для украинских военных на фронте.

Обвинения также прокомментировал Станислав Жарин, Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства.

У нас нет информации о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и проверяют грузовики на границе. Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через СМИ, - отметил Жарин. Поделиться

Что говорят в ЕС

Депутаты Европейского парламента призывают президента Польши Анджея Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры по прекращению блокады польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Обращение, кроме Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета и двум еврокомиссарам.

Парламентарии, в частности, отмечают, что блокада приведет к снижению способности Украины к защите от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты для его производства поставляются через границу. Действия польских протестующих осложняют доставку гуманитарной помощи европейскими волонтерами.

Авторы обращения указывают, что действия польских перевозчиков напоминают другую блокаду, которую совершила страна-агрессор, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.

Авторы также указывают на значительные экономические потери для Украины, причиненные блокадой, и отмечают, что польские перевозчики должны понести ответственность за компенсацию Украине этих потерь.