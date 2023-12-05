Послы стран Балтии объявили демарш Польши из-за блокады границы с Украиной

Послы стран Балтии в Варшаве выразили недовольство польским властям тем, что тамошние водители грузовиков заблокировали движение грузов на польско-украинской границе. Литва, Латвия и Эстония подчеркивают, что таким образом польские протестующие мешают Украине защищаться от РФ.
Страны Балтии протестуют против блокады границы Украины
Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что эта тема неоднократно поднималась в общении с Польшей.
ERR отмечает, что в дипломатии демарш — подход одного правительства к другому, чтобы привлечь внимание к чему-то, часто с предложениями по конкретным мерам, которые необходимо принять.
По ее словам, Эстония продолжит свои усилия, чтобы найти разрешение ситуации с новым правительством Польши.
Блокада границы с Украиной польскими перевозчиками
С начала ноября польские перевозчики заблокировали ключевые пункты пропуска на границе с Украиной, требуя возобновления разрешений на въезд для украинских грузовиков в Евросоюз.
1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для проезда пустых грузовиков.
В результате блокады четырех пунктов пропуска на украинско-польской границе экспорт товаров снизился на 40%.
Госбюджет Украины потерял 9,3 млрд гривен из-за недопоступления таможенных платежей.
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