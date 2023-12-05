Послы стран Балтии объявили демарш Польши из-за блокады границы с Украиной

Послы стран Балтии в Варшаве выразили недовольство польским властям тем, что тамошние водители грузовиков заблокировали движение грузов на польско-украинской границе. Литва, Латвия и Эстония подчеркивают, что таким образом польские протестующие мешают Украине защищаться от РФ.

Страны Балтии протестуют против блокады границы Украины

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что эта тема неоднократно поднималась в общении с Польшей.

В Варшаве в Министерстве инфраструктуры Польши состоялась встреча/демарш послов трех стран Балтии, — сказала спикер МИД Брита Кикас в ответ на вопрос ERR об отношении Эстонии к блокаде границы. Поделиться

ERR отмечает, что в дипломатии демарш — подход одного правительства к другому, чтобы привлечь внимание к чему-то, часто с предложениями по конкретным мерам, которые необходимо принять.

Мы уважаем право водителей грузовиков выражать свое мнение. К сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности украинской экономики. Мы поднимали этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет в ближайшее время найдено в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской Комиссией, – добавила Кикас. Поделиться

По ее словам, Эстония продолжит свои усилия, чтобы найти разрешение ситуации с новым правительством Польши.

Блокада границы с Украиной польскими перевозчиками

С начала ноября польские перевозчики заблокировали ключевые пункты пропуска на границе с Украиной, требуя возобновления разрешений на въезд для украинских грузовиков в Евросоюз.

1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для проезда пустых грузовиков.

В результате блокады четырех пунктов пропуска на украинско-польской границе экспорт товаров снизился на 40%.

Госбюджет Украины потерял 9,3 млрд гривен из-за недопоступления таможенных платежей.