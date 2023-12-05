Посли країн Балтії оголосили демарш Польщі через блокаду кордону з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Посли країн Балтії оголосили демарш Польщі через блокаду кордону з Україною

Країни Балтії
Джерело:  ERR

Посли країн Балтії у Варшаві висловили невдоволення польській владі тим, що тамтешні водії вантажівок заблокували рух вантажів на польсько-українському кордоні. Литва, Латвія та Естонія підкреслюють, що таким чином польські протестувальники шкодять Україні захищатися від РФ.

Країни Балтії протестують проти блокади кордону України

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що ця тема неодноразово порушувалась у спілкуванні з Польщею.

У Варшаві в Міністерстві інфраструктури Польщі відбулася зустріч/демарш послів трьох країн Балтії, — сказала речниця МЗС Бріта Кікас у відповідь на запитання ERR про ставлення Естонії до блокади кордону.

ERR зазначає, що у дипломатії демарш — це підхід одного уряду до іншого, щоб привернути увагу до чогось, часто з пропозиціями щодо конкретних заходів, яких необхідно вжити.

Ми поважаємо право водіїв вантажівок висловлювати свою думку. На жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Ми піднімали це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде найближчим часом буде знайдено у співпраці між Польщею, Україною та Європейською Комісією, – додала Кікас.

За її словами, Естонія продовжить свої зусилля, щоб знайти вирішення ситуації з новим урядом Польщі.

Блокада кордону з Україною польськими перевізниками

З початку листопада польські перевізники заблокували ключові пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи відновлення дозволів на в’їзд для українських вантажівок до Євросоюзу.

1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок.

Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%.

Держбюджет України втратив 9,3 млрд гривень через недонадходження митних платежів.

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