У Польщі планують вимагати від ЄС скасування транспортного безвізу для України
Категорія
Світ
Дата публікації

У Польщі планують вимагати від ЄС скасування транспортного безвізу для України

Моравецький

Польща планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.

Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу для України

Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон, – заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він додав, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".

Транспортний безвіз

Варто зауважити, що ще минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни.

Він передбачав, що українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нещодавно польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Вони пропускають по 1-2 вантажівки на годину. Головною умовою припинення страйку є повернення системи дозволів для українських перевізників.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща заявила про домовленність щодо розблокування кордону з Україною
Польща може зняти блокаду на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону — що це означає
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
перевізники
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні — заява
Польсько-український кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм