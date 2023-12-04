У Польщі планують вимагати від ЄС скасування транспортного безвізу для України

Польща планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.

Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу для України

Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон, – заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Поширити

Він додав, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".

Транспортний безвіз

Варто зауважити, що ще минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни.

Він передбачав, що українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нещодавно польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Вони пропускають по 1-2 вантажівки на годину. Головною умовою припинення страйку є повернення системи дозволів для українських перевізників.