Польща заявила про домовленність щодо розблокування кордону з Україною

Влада Польщі заявила про домовленність із перевізниками щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Що відомо про вирішення ситуації із розблокуванням польсько-українського кордону
У пресслужбі Мінінфраструктури Польщі заявили, що глава відомства Алвін Гаджадхур 29 листопада провів зустріч із протестувальниками на кордоні з Україною.
Представники відомства також додали, що протести польських перевізників почались після скасування обов’язкових дозволів на перетин кордону для водіїв з України.
Окрім цього, протести викликало введення українським урядом електронної черги.
На цьому тлі полський міністр інфраструктури звернувся до Єврокомісії з проханням призначити комітет, який перевірить дію угоди між Україною та ЄС, згідно з якою було призупинено обов’язок отримання дозволів.
Він також закликав уряд України відключити систему електронної черги щонайменше на двох пунктах пропуску.
Водночас представник перевізників Вальдемар Ящур наголосив, що протести на кордоні припиняти наразі не збираються. Проте домовилися не блокувати ще два пункти пропуску, хоча страйкарі вже до цього готувалися.
Зазначається, що у понеділок, 4 грудня 2023 року, у Брюсселі збереться Транспортна рада ЄС. Польська сторона висловила прохання, щоб одним із питань порядку денного було обговорення наслідків дії угоди між Україною та ЄС, яка діє з 1 липня 2022 року.
Що відомо про блокування кордону з Україною з боку Словаччини
Союз перевізників Словаччини анонсував блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на кордоні з Україною з 1 грудня.
У заяві автоперевізників зазначається, що рикордонний перехід перекриють з 15:00, проте час закінчення акції протесту не визначено.
Організатори блокади таким чином прагнуть підтримати протести польських перевізників.
Вони вимагають негайно розірвати угоду між ЄС і Україною, через яку, на їхню думку, "транспортний ринок Словаччини починає занепадати".
Йдеться про повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.
За словами словацьких перевізників, ЄС та Єврокомісія мають зрозуміти, що після скасування дозволів, негативні наслідки вдарили не тільки по Польщі, а й по інших країнах.
Інші комерційні вантажі пропускатимуть через кордон зі швидкістю чотири фури на годину.
Організатори також зазначають, що рішення ЄС про скасування спецдозволів було прийнято з метою надання допомоги Україні під час війни.
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