Польща заявила про домовленність щодо розблокування кордону з Україною
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Польща заявила про домовленність щодо розблокування кордону з Україною

Польща може зняти блокаду на кордоні з Україною
Джерело:  online.ua

Влада Польщі заявила про домовленність із перевізниками щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. 

Що відомо про вирішення ситуації із розблокуванням польсько-українського кордону

У пресслужбі Мінінфраструктури Польщі заявили, що глава відомства Алвін Гаджадхур 29 листопада провів зустріч із протестувальниками на кордоні з Україною.

Сьогоднішня зустріч пройшла дуже добре. Хочу подякувати представникам індустрії за участь і жваву дискусію. Дякуємо також за вашу гнучкість у переговорах, - йдеться у повідомленні відомства.

Представники відомства також додали, що протести польських перевізників почались після скасування обов’язкових дозволів на перетин кордону для водіїв з України.

Окрім цього, протести викликало введення українським урядом електронної черги.

На цьому тлі полський міністр інфраструктури звернувся до Єврокомісії з проханням призначити комітет, який перевірить дію угоди між Україною та ЄС, згідно з якою було призупинено обов’язок отримання дозволів.

Він також закликав уряд України відключити систему електронної черги щонайменше на двох пунктах пропуску.

Водночас представник перевізників Вальдемар Ящур наголосив, що протести на кордоні припиняти наразі не збираються. Проте домовилися не блокувати ще два пункти пропуску, хоча страйкарі вже до цього готувалися. 

Зазначається, що у понеділок, 4 грудня 2023 року, у Брюсселі збереться Транспортна рада ЄС. Польська сторона висловила прохання, щоб одним із питань порядку денного було обговорення наслідків дії угоди між Україною та ЄС, яка діє з 1 липня 2022 року. 

Що відомо про блокування кордону з Україною з боку Словаччини

Союз перевізників Словаччини анонсував блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на кордоні з Україною з 1 грудня.

У заяві автоперевізників зазначається, що рикордонний перехід перекриють з 15:00, проте час закінчення акції протесту не визначено.

Організатори блокади таким чином прагнуть підтримати протести польських перевізників.

Вони вимагають негайно розірвати угоду між ЄС і Україною, через яку, на їхню думку, "транспортний ринок Словаччини починає занепадати".

Йдеться про повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

За словами словацьких перевізників, ЄС та Єврокомісія мають зрозуміти, що після скасування дозволів, негативні наслідки вдарили не тільки по Польщі, а й по інших країнах.

Блокада не обмежить транспортування гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених (свіжих) товарів. Цей транспорт перетне кордон без обмежень, - йдеться у заяві словацьких перевізників.

Інші комерційні вантажі пропускатимуть через кордон зі швидкістю чотири фури на годину.

Як видно по повних вантажівках, які їдуть нашими дорогами, в них немає товарів гуманітарного, військового або пов'язаного з необхідністю продовольчої безпеки, інакше вони пройшли б через польську блокаду, - зазначають представники союзу перевізників Словаччини.

Організатори також зазначають, що рішення ЄС про скасування спецдозволів було прийнято з метою надання допомоги Україні під час війни.

Союз автомобільних перевізників Словаччини жодним чином не проти допомоги Україні. Але ЄС уклав цей договір, можливо, з добрими намірами, але без аналізу впливу на ринки сусідніх з Україною держав. Цей протест є чітким вираженням наших вимог для Словаччини, яка життєво залежить від автомобільного транспорту, і повинна захистити свій власний ринок вантажоперевезень і компанії, що працюють на ньому, - йдеться у заяві.

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