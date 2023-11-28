В одному з пунктів на кордоні з Польщею відновився пропуск вантажівок та автобусів
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В одному з пунктів на кордоні з Польщею відновився пропуск вантажівок та автобусів

ДПСУ
перевізник

Увечері 28 листопада відновився пропуск вантажівок та автобусів у пункті "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею.

Відновився пропуск вантажівок та автобусів у пункті "Угринів-Долгобичув"

Станом на 18:30 електропостачання в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі, - говориться в повідомленні ДПСУ.

За даними прикордонників, у черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд - 50. Черги з автобусів – відсутні.

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.

Що пропонує Україні польський уряд

В уряді Польщі повідомили, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віце-прем’єр-міністру з питань реконструкції України Олександру Кубракову щодо протесту польських перевізників.

У польському уряді називають однієї з причин акції протесту польських перевізників запровадження українською стороною електронної черги.

Це призвело до суттєвого подовження часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Європейському Союзі, які поверталися з України порожнім транспортним засобом на перетин кордону Україна – ЄС. Така система унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Адамчик закликав виконати вимоги польських перевізників, скасувавши обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Усцілуг і Ніжанковіце-Мальховіце.

Також міністр звернувся європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм.

Польща виявила проблеми, пов’язані з дотриманням умов договору перевізниками з України, та порушення правил українськими перевізниками.

Наразі триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі.

На ньому обговорять наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення.

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