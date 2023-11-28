В одном из пунктов на границе с Польшей возобновился пропуск грузовиков и автобусов

Вечером 28 ноября возобновился пропуск грузовиков и автобусов в пункте "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей.
Возобновился пропуск грузовиков и автобусов в пункте "Угринов-Долгобычев"
По данным пограничников, в очереди выезда из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50. Очереди из автобусов – отсутствуют.
Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.
Что предлагает Украине польское правительство
В правительстве Польши сообщили, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины Александру Кубракову по поводу протеста польских перевозчиков.
В польском правительстве называют одной из причин акции протеста польских перевозчиков введение украинской стороной электронной очереди.
Адамчик призвал выполнить требования польских перевозчиков, отменив обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице.
Также министр обратился к европейской комиссарши по транспорту Адины Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, которые отменили для украинских транспортных фирм.
Польша выявила проблемы, связанные с соблюдением условий договора перевозчиками из Украины и нарушение правил украинскими перевозчиками.
В настоящее время идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе.
На нем обсудят последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки.
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