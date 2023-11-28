В одном из пунктов на границе с Польшей возобновился пропуск грузовиков и автобусов

Вечером 28 ноября возобновился пропуск грузовиков и автобусов в пункте "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей.

Возобновился пропуск грузовиков и автобусов в пункте "Угринов-Долгобычев"

По состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" возобновлено. Пропуск автобусов и грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн осуществляется в обычном режиме, говорится в сообщении ГНСУ. Поделиться

По данным пограничников, в очереди выезда из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд - 50. Очереди из автобусов – отсутствуют.

Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.

Что предлагает Украине польское правительство

В правительстве Польши сообщили, что министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины Александру Кубракову по поводу протеста польских перевозчиков.

В польском правительстве называют одной из причин акции протеста польских перевозчиков введение украинской стороной электронной очереди.

Это привело к существенному продлению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском Союзе, которые возвращались из Украины пустым транспортным средством на пересечение границы Украина – ЕС. Такая система делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Поделиться

Адамчик призвал выполнить требования польских перевозчиков, отменив обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Усцилуг и Нижанковице-Мальховице.

Также министр обратился к европейской комиссарши по транспорту Адины Велян о возобновлении необходимости получения разрешений на международные перевозки, которые отменили для украинских транспортных фирм.

Польша выявила проблемы, связанные с соблюдением условий договора перевозчиками из Украины и нарушение правил украинскими перевозчиками.

В настоящее время идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе.

На нем обсудят последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки.