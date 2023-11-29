Єврокомісія попередила Польщу про заходи у відповідь на блокування кордону з Україною

У Єврокомісії вимагають від Польщі припинити блокаду на кордоні з Україною і обіцяють вжити заходів у відповідь у разі відмови.
Що відомо про реакцію Єврокомісії на ситуацію на польсько-українському кордоні
За словами єврокомісара з питань транспорту Адіни Велян, ситуація із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною є абсолютно неприйнятною.
Єврокомісар також розкритикувала позицію польської влади у відповідь на дії перевізників.
За її словами, Україна та країни ЄС не мають ставати заручниками польських перевізників, які влаштовують страйк та блокують кордон.
Також чиновниця додала, що Єврокомісія залишає за собою право втручатися та вживати заходів щодо тих, хто не забезпечує дотримання правил та застосування закону.
Що відомо про напруженність в ЄС через імпорт з України
За інформацією Bloomberg, виробники цукру у Франції вимагають, щоб зростання імпорту з України було спрямовано за межі ринку ЄС.
Відповідно до інформації Єврокомісії, обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн.
Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того
Французькі виробники вимагають від Єврокомісії чіткої відповіді щодо напрямків спрямування експортного цукрового буряку з України.
У матеріалі видання також зазначається, що Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру.
У вересні 2023 року українські компанії експортували 25 тис. тонн цукру. З початку сезону (з жовтня 2022 року) його експорт досяг показника 427 тис. тонн.
Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можливою з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона експорту цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.
Водночас, попри зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.
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