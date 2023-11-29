Єврокомісія попередила Польщу про заходи у відповідь на блокування кордону з Україною

У Єврокомісії вимагають від Польщі припинити блокаду на кордоні з Україною і обіцяють вжити заходів у відповідь у разі відмови.

Що відомо про реакцію Єврокомісії на ситуацію на польсько-українському кордоні

За словами єврокомісара з питань транспорту Адіни Велян, ситуація із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною є абсолютно неприйнятною.

Єврокомісар також розкритикувала позицію польської влади у відповідь на дії перевізників.

Немає доброї волі у пошуку рішення... і майже повна відсутність участі з боку польської влади... яка має забезпечувати дотримання закону на цьому кордоні, - зазначила Велян. Поширити

За її словами, Україна та країни ЄС не мають ставати заручниками польських перевізників, які влаштовують страйк та блокують кордон.

Хоча я підтримую право людей на протест - весь ЄС, не кажучи вже про Україну, країну, яка зараз перебуває в стані війни, не можуть бути взяті в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони, - підкреслила єврокомісар. Поширити

Також чиновниця додала, що Єврокомісія залишає за собою право втручатися та вживати заходів щодо тих, хто не забезпечує дотримання правил та застосування закону.

Що відомо про напруженність в ЄС через імпорт з України

За інформацією Bloomberg, виробники цукру у Франції вимагають, щоб зростання імпорту з України було спрямовано за межі ринку ЄС.

Відповідно до інформації Єврокомісії, обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн.

Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того

Французькі виробники вимагають від Єврокомісії чіткої відповіді щодо напрямків спрямування експортного цукрового буряку з України.

У матеріалі видання також зазначається, що Україна встановила рекорд за обсягами експорту цукру.

У вересні 2023 року українські компанії експортували 25 тис. тонн цукру. З початку сезону (з жовтня 2022 року) його експорт досяг показника 427 тис. тонн.

Така експортна активність, як вважають журналісти, стала можливою з кількох причин. Так, Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022/2023. Зіграли на руку українським фермерам і високі світові ціни на цукор протягом усього сезону, а також заборона експорту цукру, що тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

Водночас, попри зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.