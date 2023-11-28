Це терористичні дії. Польські перевізники не заперечують свою підтримку Росії

Інформація про те, що польські перевізники, які влаштували блокаду на українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами, з'явилася ще тиждень тому. За словами українського далекобійника Павла Павлова, польські перевізники навіть не заперечують, що підтримують РФ.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Протести польських перевізників на польсько-українському кордоні тривають вже три тижні.

Проїзд для українських водіїв заблокували на пунктах пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», а з 23 листопада також у пункті «Медиці-Шегині».

Згідно з останніми підрахунками, у чергах стоять близько 4 тис. фур. Найбільше – на пункті «Дорогуськ – Ягодин», де скупчилося понад 800 вантажівок.

Журналісти поспілкувалися з українським далекобійником Петром Павловим, який застряг на кордоні на ділянці «Дорогуськ – Ягодин».

За словами чоловіка, для нього Польща – транзитна країна, адже він возить до України вантажі із скандинавських країн, а також у зворотному напрямку.

У черзі стою з 6:00 ранку 10 листопада. Став у чергу за 7 км від міста Хелм. Від цього міста ще 17 км до кордону. Сьогодні я уже біля кордону. Переді мною – машин 15. Скоріше за все, сьогодні перетинатиму кордон. Поширити

Павло Павлов звертає увагу на те, що у протестувальників основна вимога – пропускати один автомобіль на годину, однак інколи домовитися з польськими перевізниками все-таки вдається.

Бували випадки, коли вони пропускали й по 3-4 українських вантажівки.

Перш за все, протестувальники дуже хочуть, щоби ми з ними розмовляли польською. Деякі з наших водіїв так і роблять. Але деякі вже настільки радикально налаштовані, що відмовляються. Поширити

Як поляки реагують на звинувачення у зв’язках з Росією

Павло Павлом зазначає, що під час дискусій з польськими перевізниками українці доволі часто називають їхні дії – терористичними.

Це стає причиною нових конфліктів, однак, що цікаво, організатори блокади не заперечують, що підтримують Росію.

Конфліктно вони реагують. Всі водії прекрасно розуміють політичну обстановку. Усі у курсі того, що відбувається. Ми напряму їм кажемо, що їхній організатор – проросійська особа. Що це заколот, що це терористичні дії. На це у них негативна реакція, образи у наш бік лунають. Вони про це не кажуть (що підтримують Росію - ред.), але цього не заперечують. Поширити

За словами Павла Павлова, більшість польських водіїв підтримують українських колег і негативно налаштовані до терористичної організації, яка влаштувала протест.

Він звертає увагу на те, що до цієї терористичної організації входять дві польські фірми вантажоперевезень, які займалися постачанням вантажів на територію РФ та до Білорусі.