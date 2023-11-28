Это террористические действия. Польские перевозчики не отрицают свою поддержку России

Информация о том, что у польских перевозчиков, устроивших блокаду на украинской границе, есть связи с российскими спецслужбами, появилась еще неделю назад. По словам украинского дальнобойщика Павла Павлова, польские перевозчики даже не отрицают, что поддерживают РФ.
Что происходит на польско-украинской границе
Протесты польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжаются три недели.
Проезд для украинских водителей заблокировали на пунктах пропуска "Гребенное - Рава-Русская", "Корчева - Краковец", "Дорогуск - Ягодин", а с 23 ноября также в пункте "Медицы-Шегини".
Согласно последним подсчетам, в очередях стоят около 4 тыс. фур. Больше всего – на пункте «Дорогуск – Ягодин», где скопилось более 800 грузовиков.
Журналисты пообщались с украинским дальнобойщиком Петром Павловым, застрявшим на границе на участке «Дорогуск – Ягодин».
По словам мужчины, для него Польша – транзитная страна, ведь он возит в Украину грузы из скандинавских стран, а также обратно.
Павел Павлов обращает внимание на то, что у протестующих основное требование – пропускать один автомобиль в час, однако иногда договориться с польскими перевозчиками все же удается.
Бывали случаи, когда они пропускали и по 3-4 украинских грузовика.
Как поляки реагируют на обвинения в связях с Россией
Павел Павлом отмечает, что во время дискуссий с польскими перевозчиками украинцы часто называют их действия – террористическими.
Это становится причиной новых конфликтов, однако, что интересно, организаторы блокады не отрицают, что поддерживают Россию.
По словам Павла Павлова, большинство польских водителей поддерживают украинских коллег и негативно настроены к устроившей протест террористической организации.
Он обращает внимание на то, что в эту террористическую организацию входят две польские фирмы грузоперевозок, которые занимались поставкой грузов на территорию РФ и в Беларусь.
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