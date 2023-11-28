Это террористические действия. Польские перевозчики не отрицают свою поддержку России
Категория
Украина
Дата публикации

Это террористические действия. Польские перевозчики не отрицают свою поддержку России

блокада границы
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Источник:  Главком

Информация о том, что у польских перевозчиков, устроивших блокаду на украинской границе, есть связи с российскими спецслужбами, появилась еще неделю назад. По словам украинского дальнобойщика Павла Павлова, польские перевозчики даже не отрицают, что поддерживают РФ.

Что происходит на польско-украинской границе

Протесты польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжаются три недели.

Проезд для украинских водителей заблокировали на пунктах пропуска "Гребенное - Рава-Русская", "Корчева - Краковец", "Дорогуск - Ягодин", а с 23 ноября также в пункте "Медицы-Шегини".

Согласно последним подсчетам, в очередях стоят около 4 тыс. фур. Больше всего – на пункте «Дорогуск – Ягодин», где скопилось более 800 грузовиков.

Журналисты пообщались с украинским дальнобойщиком Петром Павловым, застрявшим на границе на участке «Дорогуск – Ягодин».

По словам мужчины, для него Польша – транзитная страна, ведь он возит в Украину грузы из скандинавских стран, а также обратно.

В очереди стою с 6:00 утра 10 ноября. Стал в очередь в 7 км от города Хелм. От этого города еще 17 км до границы. Сегодня я уже у границы. Передо мной – машин 15. Скорее всего, сегодня буду пересекать границу.

Павел Павлов обращает внимание на то, что у протестующих основное требование – пропускать один автомобиль в час, однако иногда договориться с польскими перевозчиками все же удается.

Бывали случаи, когда они пропускали и по 3-4 украинских грузовика.

Прежде всего, протестующие очень хотят, чтобы мы с ними разговаривали на польском. Некоторые из наших водителей так и поступают. Но некоторые уже настолько радикально настроены, что отказываются.

Как поляки реагируют на обвинения в связях с Россией

Павел Павлом отмечает, что во время дискуссий с польскими перевозчиками украинцы часто называют их действия – террористическими.

Это становится причиной новых конфликтов, однако, что интересно, организаторы блокады не отрицают, что поддерживают Россию.

Конфликтно они реагируют. Все водители прекрасно понимают политическую обстановку. Все в курсе того, что происходит. Мы прямо им говорим, что их организатор – пророссийское лицо. Что это мятеж, что это террористические действия. На это у них отрицательная реакция, обидные слова в нашу сторону раздаются. Они об этом не говорят (что поддерживают Россию – ред.), но этого не отрицают.

По словам Павла Павлова, большинство польских водителей поддерживают украинских коллег и негативно настроены к устроившей протест террористической организации.

Он обращает внимание на то, что в эту террористическую организацию входят две польские фирмы грузоперевозок, которые занимались поставкой грузов на территорию РФ и в Беларусь.

Хотя себя они назвали Организацией грузовых перевозок Польши, типа того. Причем говорят, что отстаивают свое мнение от имени всех автоперевозчиков Польши. Но ведь это не так, потому что только две фирмы объединились в протесте.

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