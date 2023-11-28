Это террористические действия. Польские перевозчики не отрицают свою поддержку России

Информация о том, что у польских перевозчиков, устроивших блокаду на украинской границе, есть связи с российскими спецслужбами, появилась еще неделю назад. По словам украинского дальнобойщика Павла Павлова, польские перевозчики даже не отрицают, что поддерживают РФ.

Что происходит на польско-украинской границе

Протесты польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжаются три недели.

Проезд для украинских водителей заблокировали на пунктах пропуска "Гребенное - Рава-Русская", "Корчева - Краковец", "Дорогуск - Ягодин", а с 23 ноября также в пункте "Медицы-Шегини".

Согласно последним подсчетам, в очередях стоят около 4 тыс. фур. Больше всего – на пункте «Дорогуск – Ягодин», где скопилось более 800 грузовиков.

Журналисты пообщались с украинским дальнобойщиком Петром Павловым, застрявшим на границе на участке «Дорогуск – Ягодин».

По словам мужчины, для него Польша – транзитная страна, ведь он возит в Украину грузы из скандинавских стран, а также обратно.

В очереди стою с 6:00 утра 10 ноября. Стал в очередь в 7 км от города Хелм. От этого города еще 17 км до границы. Сегодня я уже у границы. Передо мной – машин 15. Скорее всего, сегодня буду пересекать границу. Поделиться

Павел Павлов обращает внимание на то, что у протестующих основное требование – пропускать один автомобиль в час, однако иногда договориться с польскими перевозчиками все же удается.

Бывали случаи, когда они пропускали и по 3-4 украинских грузовика.

Прежде всего, протестующие очень хотят, чтобы мы с ними разговаривали на польском. Некоторые из наших водителей так и поступают. Но некоторые уже настолько радикально настроены, что отказываются. Поделиться

Как поляки реагируют на обвинения в связях с Россией

Павел Павлом отмечает, что во время дискуссий с польскими перевозчиками украинцы часто называют их действия – террористическими.

Это становится причиной новых конфликтов, однако, что интересно, организаторы блокады не отрицают, что поддерживают Россию.

Конфликтно они реагируют. Все водители прекрасно понимают политическую обстановку. Все в курсе того, что происходит. Мы прямо им говорим, что их организатор – пророссийское лицо. Что это мятеж, что это террористические действия. На это у них отрицательная реакция, обидные слова в нашу сторону раздаются. Они об этом не говорят (что поддерживают Россию – ред.), но этого не отрицают. Поделиться

По словам Павла Павлова, большинство польских водителей поддерживают украинских коллег и негативно настроены к устроившей протест террористической организации.

Он обращает внимание на то, что в эту террористическую организацию входят две польские фирмы грузоперевозок, которые занимались поставкой грузов на территорию РФ и в Беларусь.