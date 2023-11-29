Блокада кордону. Туск заступився за Україну та присоромив уряд Польщі

Відомий польський політик Дональд Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності на тлі блокади українського кордону.
Туск знову жорстко розкритикував офіційну Варшаву
Дональд Туск звертає увагу на те, що чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.
Журналісти нагадали лідеру “Громадської коаліції”, що його команда також зіштовхнеться з цією проблемою через 2 тижні.
На це політик відповів, що не розв'язуватиме згадану проблему "не через два тижні".
За словами Дональда Туска, незабаром він проведе перемовини з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями.
Окрім того, він прокоментував призначення нового уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.
Туск знову заступився за Україну
Як вважає лідер “Громадської коаліції”, політична сила "Право і справедливість", Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту".
Політик звернув увагу на те, що уряд Польщі повністю знехтував цим, а коли усвідомив, що це дратує народ, то кинувся розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернувся від проблеми на кордоні.
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