Блокада кордону. Туск заступився за Україну та присоромив уряд Польщі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Блокада кордону. Туск заступився за Україну та присоромив уряд Польщі

Дональд Туск
Джерело:  PAP

Відомий польський політик Дональд Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності на тлі блокади українського кордону.
 

Туск знову жорстко розкритикував офіційну Варшаву

Дональд Туск звертає увагу на те, що чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.

Журналісти нагадали лідеру “Громадської коаліції”, що його команда також зіштовхнеться з цією проблемою через 2 тижні.

На це політик відповів, що не розв'язуватиме згадану проблему "не через два тижні".

За словами Дональда Туска, незабаром він проведе перемовини з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями.

Окрім того, він прокоментував призначення нового уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Оскільки вони удають, що призначили справжній уряд, то вони могли б і удати й те, що займаються реальними проблемами… Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси,– наголосив Дональд Туск.

Туск знову заступився за Україну

Як вважає лідер “Громадської коаліції”, політична сила "Право і справедливість", Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту".

Спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси…. Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами, - наголосив Дональд Туск.

Політик звернув увагу на те, що уряд Польщі повністю знехтував цим, а коли усвідомив, що це дратує народ, то кинувся розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернувся від проблеми на кордоні.

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