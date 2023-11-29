Блокада границы. Туск вступился за Украину и пристыдил правительство Польши

Туск снова жестко раскритиковал официальную Варшаву

Дональд Туск обращает внимание на то, что действующее правительство Польши ставит всех в сложнейшую ситуацию.

Журналисты напомнили лидеру “Общественной коалиции”, что его команда также столкнется с этой проблемой через 2 недели.

На это политик ответил, что не будет решать эту проблему "не через две недели".

По словам Дональда Туска, вскоре он проведет переговоры с экспертами и политиками, которые будут заниматься этими вопросами.

Кроме того, он прокомментировал назначение нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Поскольку они делают вид, что назначили настоящее правительство, то они могли бы и притвориться, что занимаются реальными проблемами… Такое бездействие нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах, – подчеркнул Дональд Туск. Поделиться

Туск снова вступился за Украину

Как считает лидер "Общественной коалиции", политическая сила "Право и справедливость", Моравецкий и Качинский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли “украинскую карту".

Сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах. Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, однако не пренебрегать собственными интересами, - подчеркнул Дональд Туск. Поделиться

Политик обратил внимание на то, что правительство Польши полностью пренебрегло этим, а когда осознало, что это раздражает народ, то бросилось разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулось от проблемы на границе.