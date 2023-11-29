Блокада границы. Туск вступился за Украину и пристыдил правительство Польши

Известный польский политик Дональд Туск обвинил правительство Польши в бездействии на фоне блокады украинской границы.
Туск снова жестко раскритиковал официальную Варшаву
Дональд Туск обращает внимание на то, что действующее правительство Польши ставит всех в сложнейшую ситуацию.
Журналисты напомнили лидеру “Общественной коалиции”, что его команда также столкнется с этой проблемой через 2 недели.
На это политик ответил, что не будет решать эту проблему "не через две недели".
По словам Дональда Туска, вскоре он проведет переговоры с экспертами и политиками, которые будут заниматься этими вопросами.
Кроме того, он прокомментировал назначение нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Туск снова вступился за Украину
Как считает лидер "Общественной коалиции", политическая сила "Право и справедливость", Моравецкий и Качинский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли “украинскую карту".
Политик обратил внимание на то, что правительство Польши полностью пренебрегло этим, а когда осознало, что это раздражает народ, то бросилось разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулось от проблемы на границе.
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