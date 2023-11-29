Еврокомиссия предупредила Польшу об ответных мерах на блокирование границы с Украиной

В Еврокомиссии требуют от Польши прекратить блокаду на границе с Украиной и обещают принять ответные меры в случае отказа.
Что известно о реакции Еврокомиссии на ситуацию на польско-украинской границе
По словам еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян, ситуация с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной абсолютно неприемлема.
Еврокомиссар также раскритиковала позицию польских властей в ответ на действия перевозчиков.
По ее словам, Украина и страны ЕС не должны становиться заложниками польских перевозчиков, которые устраивают забастовку и блокируют границу.
Чиновница также добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешиваться и принимать меры по тем, кто не обеспечивает соблюдение правил и применения закона.
Что известно о напряженности в ЕС из-за импорта из Украины
По информации Bloomberg, производители сахара во Франции требуют, чтобы рост импорта из Украины был направлен за пределы рынка ЕС.
Согласно информации Еврокомиссии, объем импорта украинского сахара в Евросоюз в сезон 2023/2024, по информации конфедерации, может составить 700-800 тыс. тонн.
Это вдвое больше, чем в предыдущем, и в десятки раз больше среднего показателя 21,5 тыс. тонн за пять лет до того
Французские производители требуют от Еврокомиссии четкого ответа относительно направлений направления экспортной сахарной свеклы из Украины.
В материале также отмечается, что Украина установила рекорд по объемам экспорта сахара.
В сентябре 2023 г. украинские компании экспортировали 25 тыс. тонн сахара. С начала сезона (с октября 2022 г.) его экспорт достиг показателя 427 тыс. тонн.
Такая экспортная активность, как считают журналисты, стала возможной по нескольким причинам. Да, Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022/2023. Сыграли на руку украинским фермерам и высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона, а также запрет экспорта сахара, продолжавшийся с 5 июня по 15 сентября этого года.
В то же время несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. Внутренние цены на белый сахар превышают 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет, свидетельствуют данные ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-