Еврокомиссия предупредила Польшу об ответных мерах на блокирование границы с Украиной

В Еврокомиссии требуют от Польши прекратить блокаду на границе с Украиной и обещают принять ответные меры в случае отказа.

Что известно о реакции Еврокомиссии на ситуацию на польско-украинской границе

По словам еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян, ситуация с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной абсолютно неприемлема.

Еврокомиссар также раскритиковала позицию польских властей в ответ на действия перевозчиков.

Нет доброй воли в поиске решения... и почти полное отсутствие участия со стороны польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе, - отметила Велян. Поделиться

По ее словам, Украина и страны ЕС не должны становиться заложниками польских перевозчиков, которые устраивают забастовку и блокируют границу.

Хотя я поддерживаю право людей на протест – весь ЕС, не говоря уже об Украине, страну, которая сейчас находится в состоянии войны, не могут быть взяты в заложники, блокируя наши внешние границы, – подчеркнула еврокомиссар. Поделиться

Чиновница также добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешиваться и принимать меры по тем, кто не обеспечивает соблюдение правил и применения закона.

Что известно о напряженности в ЕС из-за импорта из Украины

По информации Bloomberg, производители сахара во Франции требуют, чтобы рост импорта из Украины был направлен за пределы рынка ЕС.

Согласно информации Еврокомиссии, объем импорта украинского сахара в Евросоюз в сезон 2023/2024, по информации конфедерации, может составить 700-800 тыс. тонн.

Это вдвое больше, чем в предыдущем, и в десятки раз больше среднего показателя 21,5 тыс. тонн за пять лет до того

Французские производители требуют от Еврокомиссии четкого ответа относительно направлений направления экспортной сахарной свеклы из Украины.

В материале также отмечается, что Украина установила рекорд по объемам экспорта сахара.

В сентябре 2023 г. украинские компании экспортировали 25 тыс. тонн сахара. С начала сезона (с октября 2022 г.) его экспорт достиг показателя 427 тыс. тонн.

Такая экспортная активность, как считают журналисты, стала возможной по нескольким причинам. Да, Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022/2023. Сыграли на руку украинским фермерам и высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона, а также запрет экспорта сахара, продолжавшийся с 5 июня по 15 сентября этого года.

В то же время несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. Внутренние цены на белый сахар превышают 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет, свидетельствуют данные ЕС.