Польша заявила о договоренности по разблокированию границы с Украиной

Власти Польши заявили о договоренности с перевозчиками по разблокированию пунктов пропуска на границе с Украиной.

Что известно о разрешении ситуации с разблокировкой польско-украинской границы

В пресс-службе Мининфраструктуры Польши заявили, что глава ведомства Алвин Гаджадхур 29 ноября провел встречу с протестующими на границе с Украиной.

Сегодняшняя встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителей индустрии за участие и оживленную дискуссию. Спасибо также за вашу гибкость в переговорах, - говорится в сообщении ведомства. Поделиться

Представители ведомства добавили, что протесты польских перевозчиков начались после отмены обязательных разрешений на пересечение границы для водителей из Украины.

Кроме того, протесты вызвало введение украинским правительством электронной очереди.

На этом фоне полский министр инфраструктуры обратился в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет, проверяющий действие соглашения между Украиной и ЕС, согласно которому была приостановлена обязанность получения разрешений.

Он также призвал правительство Украины отключить систему электронной очереди как минимум на двух пунктах пропуска.

В то же время представитель перевозчиков Вальдемар Ящур подчеркнул, что протесты на границе прекращать не собираются. Однако договорились не блокировать еще два пункта пропуска, хотя забастовщики уже к этому готовились.

В понедельник, 4 декабря 2023 года, в Брюсселе соберется Транспортный совет ЕС. Польская сторона высказала просьбу, чтобы одним из вопросов повестки дня было обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС, которое действует с 1 июля 2022 года.

Что известно о блокировании границы с Украиной со стороны Словакии

Союз перевозчиков Словакии анонсировал блокировку пункта пропуска "Вишнее Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной с 1 декабря.

В заявлении автоперевозчиков отмечается, что риграничный переход будет перекрыт с 15:00, однако время окончания акции протеста не определено.

Организаторы блокады, таким образом, стремятся поддержать протесты польских перевозчиков.

Они требуют немедленно расторгнуть соглашение между ЕС и Украиной, из-за которого, по их мнению, "транспортный рынок Словакии начинает приходить в упадок".

Речь идет о возврате разрешений на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.

По словам словацких перевозчиков, ЕС и Еврокомиссия должны понять, что после отмены разрешений негативные последствия ударили не только по Польше, но и по другим странам.

Блокада не ограничит транспортировку гуманитарных грузов, военной помощи, живых животных, топлива и охлажденных (свежих) товаров. Этот транспорт пересечет границу без ограничений, - говорится в заявлении словацких перевозчиков. Поделиться

Другие коммерческие грузы будут пропускать через границу со скоростью четыре фуры в час.

Как видно по полным грузовикам, которые едут по нашим дорогам, у них нет товаров гуманитарного, военного или связанного с необходимостью продовольственной безопасности, иначе они бы прошли через польскую блокаду, - отмечают представители союза перевозчиков Словакии. Поделиться

Организаторы также отмечают, что решение ЕС об отмене спецразрешений было принято с целью оказания помощи Украине во время войны.