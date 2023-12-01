Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону — що це означає

Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону. Питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не порушувалось.
Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону
У Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача й держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера за головування Ядвіги Емілевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку та за участі Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Під час зустрічі сторони погодили низку заходів, зокрема:
відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;
створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;
запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.
Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось. Зокрема його й не було на порядку денному.
Польські протестувальники наполягають на функціонуванні "Угринів - Долгобичув" та "Нижанковичі - Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС. Позиція є неприйнятна для України і ЄС, оскільки це є дискримінацією щодо інших країн.
Тим часом Міністерство відновлення спільно з DG MOVE працюють над рішеннями, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.
Блокування КПП на кордоні з Україною
З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:
"Ягодин - Дорогуськ";
"Краківець - Корчова";
"Рава-Руська - Гребене";
"Шегині - Медика".
Перевізники висунули вимоги, серед яких:
відновлення дозвільних відносин з Україною;
посилення транспортних правил;
заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
отримання доступу до української системи "Шлях";
поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
виділення окремих черг для порожніх автомобілів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-