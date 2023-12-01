Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы — что это значит

Украина и Польша согласовали меры по частичному разблокированию границы. Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не поднимался.
Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера за председательство Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и с участием Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.
Во время встречи стороны согласовали ряд мер, в частности:
открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;
создание в системе "ЕЧЕРГ" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;
запуск пилотного проекта с регистрацией в "еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался. В частности, его и не было в повестке дня.
Польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов – Долгобычев" и "Нижанковичи – Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Позиция неприемлема для Украины и ЕС, поскольку это дискриминация в отношении других стран.
Между тем, Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.
Блокировка КПП на границе с Украиной
С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:
"Ягодин – Дорогуск";
"Краковец – Корчёва";
"Рава-Русская – Гребене";
"Шегини – Медика".
Перевозчики выдвинули требования, среди которых:
возобновление разрешительных отношений с Украиной;
усиление транспортных правил;
запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
получение доступа к украинской системе "Путь";
разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "Евчера";
выделение отдельных очередей для пустых автомобилей
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