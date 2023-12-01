Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы — что это значит

Украина и Польша согласовали меры по частичному разблокированию границы. Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не поднимался.

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера за председательство Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и с участием Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.

Во время встречи стороны согласовали ряд мер, в частности:

открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

создание в системе "ЕЧЕРГ" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;

запуск пилотного проекта с регистрацией в "еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался. В частности, его и не было в повестке дня.

Польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов – Долгобычев" и "Нижанковичи – Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Позиция неприемлема для Украины и ЕС, поскольку это дискриминация в отношении других стран.

Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября, - добавляет прессслужба. Поделиться

Между тем, Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

Ключевые позиции – улучшение пропускной способности существующих пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска, - отмечает прессслужба. Поделиться

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:

"Ягодин – Дорогуск";

"Краковец – Корчёва";

"Рава-Русская – Гребене";

"Шегини – Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых: