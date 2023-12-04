В Польше планируют потребовать от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины

Польша планирует потребовать от Европейского союза возвращения системы разрешений для прибывающих в страну украинских перевозчиков.

Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины

Мы будем очень жестко и однозначно потребовать восстановления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее сменила Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу, – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Поделиться

Он добавил, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом".

Транспортный безвиз

Следует заметить, что еще в прошлом году, после того, как российские оккупанты вторглись в Украину, Евросоюз ввел транспортный безвиз для нашей страны.

Он предполагал, что украинские перевозчики не должны получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

Недавно польские перевозчики приступили к блокаде границы с Украиной. Они пропускают по 1-2 грузовика в час. Главным условием прекращения забастовки является возврат системы разрешений для украинских перевозчиков.