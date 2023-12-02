Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе — заявление

Польские власти усилят контроль, который осуществляется на польско-украинской границе. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур.

Ужесточение проверки на украинско-польской границе

Гаджадгур заявил, что в ходе последней встречи с транспортной отраслью договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе.

Это было одно из требований отрасли. Сегодня мы показываем, что держим слово: автомобильная транспортная инспекция, Государственная налоговая администрация, пограничная служба и полиция направили в регион дополнительные силы. Поделиться

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение «недобросовестной конкуренции на транспортном рынке».

Он добавил, что предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на 4 декабря, является "моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей".

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

1 декабря стало известно, что в Варшаве прошла встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.

Во время встречи стороны согласовали:

открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".

запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.