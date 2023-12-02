Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе — заявление
Категория
Экономика
Дата публикации

Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе — заявление

польско-украинская граница
Читати українською
Источник:  Правительство Польши

Польские власти усилят контроль, который осуществляется на польско-украинской границе. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур.

Ужесточение проверки на украинско-польской границе

Гаджадгур заявил, что в ходе последней встречи с транспортной отраслью договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе.

Это было одно из требований отрасли. Сегодня мы показываем, что держим слово: автомобильная транспортная инспекция, Государственная налоговая администрация, пограничная служба и полиция направили в регион дополнительные силы.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение «недобросовестной конкуренции на транспортном рынке».

Он добавил, что предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на 4 декабря, является "моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей".

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

1 декабря стало известно, что в Варшаве прошла встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.

Во время встречи стороны согласовали:

  • открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

  • создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".

  • запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы — что это значит
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
граница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словацкие перевозчики снова блокируют украинскую границу
ГПСУ
блокада границы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Блокада украинской границы. Евродепутаты выступили с мощными заявлениями
блокада границы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.