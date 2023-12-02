Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе — заявление

Польские власти усилят контроль, который осуществляется на польско-украинской границе. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур.
Ужесточение проверки на украинско-польской границе
Гаджадгур заявил, что в ходе последней встречи с транспортной отраслью договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе.
Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение «недобросовестной конкуренции на транспортном рынке».
Он добавил, что предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на 4 декабря, является "моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей".
Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
1 декабря стало известно, что в Варшаве прошла встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.
Во время встречи стороны согласовали:
открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;
создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".
запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.
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