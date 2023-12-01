Словацкие перевозчики снова блокируют украинскую границу

1 декабря словацкие перевозчики приступили к анонсированной блокаде движения грузовиков на КПП возле Ужгорода. Эту информацию подтверждает Государственная пограничная служба Украины.

В Словакии снова началась блокада движения украинских грузовиков

По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое", сопредельный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии, – сказано в официальном заявлении ГПСУ. Поделиться

Согласно последним данным, словацкие перевозчики не будут блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов.

Кроме того, сообщается, что другие грузы они намерены пропускать по четыре грузовика в час.

На въезд в Словакию движение обещают не блокировать. Также протестующие обещают не ограничивать движение легкового автотранспорта и автобусов.

Просим учесть информацию при планировании поездки за границу, - призывают представители ГПСУ. Поделиться

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

На этом фоне нельзя также не упомянуть о том, что 1 декабря Украина и Польша согласовали меры по частичному разблокированию границы.

Кроме того, указано, что вопрос отмены или изменений "транспортного безвиза" не поднимался.

Во время встречи украинской и польской сторон согласовали несколько мер, в частности: