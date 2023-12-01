Словацкие перевозчики снова блокируют украинскую границу

1 декабря словацкие перевозчики приступили к анонсированной блокаде движения грузовиков на КПП возле Ужгорода. Эту информацию подтверждает Государственная пограничная служба Украины.
В Словакии снова началась блокада движения украинских грузовиков
Согласно последним данным, словацкие перевозчики не будут блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов.
Кроме того, сообщается, что другие грузы они намерены пропускать по четыре грузовика в час.
На въезд в Словакию движение обещают не блокировать. Также протестующие обещают не ограничивать движение легкового автотранспорта и автобусов.
Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
На этом фоне нельзя также не упомянуть о том, что 1 декабря Украина и Польша согласовали меры по частичному разблокированию границы.
Кроме того, указано, что вопрос отмены или изменений "транспортного безвиза" не поднимался.
Во время встречи украинской и польской сторон согласовали несколько мер, в частности:
открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы;
создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".
запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
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