Словацкие перевозчики снова блокируют украинскую границу
Категория
Мир
Дата публикации

Словацкие перевозчики снова блокируют украинскую границу

ГПСУ
блокада границы
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1 декабря словацкие перевозчики приступили к анонсированной блокаде движения грузовиков на КПП возле Ужгорода. Эту информацию подтверждает Государственная пограничная служба Украины.

В Словакии снова началась блокада движения украинских грузовиков

По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое", сопредельный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии, – сказано в официальном заявлении ГПСУ.

Согласно последним данным, словацкие перевозчики не будут блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов.

Кроме того, сообщается, что другие грузы они намерены пропускать по четыре грузовика в час.

На въезд в Словакию движение обещают не блокировать. Также протестующие обещают не ограничивать движение легкового автотранспорта и автобусов.

Просим учесть информацию при планировании поездки за границу, - призывают представители ГПСУ.

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

На этом фоне нельзя также не упомянуть о том, что 1 декабря Украина и Польша согласовали меры по частичному разблокированию границы.

Кроме того, указано, что вопрос отмены или изменений "транспортного безвиза" не поднимался.

Во время встречи украинской и польской сторон согласовали несколько мер, в частности:

  • открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы;

  • создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".

  • запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

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