Словацькі перевізники знову блокують український кордон

1 грудня словацькі перевізники розпочали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода. Цю інформацію підтверджує Державна прикордонна служба України.

У Словаччині знову розпочалася блокада руху українських вантажівок

За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород". Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини, – йдеться в офіційній заяві ДПСУ. Поширити

Згідно з останніми даними, словацькі перевізники не будуть блокувати перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.

Окрім того, наголошується, що інші вантажі вони мають намір пропускати по чотири вантажівки за годину.

На в’їзд у Словаччину рух обіцяють не блокувати. Також протестувальники обіцяють не обмежуватимети рух легкового автотранспорту та автобусів.

Просимо врахувати інформацію при плануванні подорожі за кордон, - закликають представники ДПСУ. Поширити

Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону

На цьому тлі не можна також не згадати про те, що 1 грудня Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону.

Окрім того, зазначається, що питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не порушувалось.

Під час зустрічі української та польської сторін погодили декілька заходів, зокрема: