Словацькі перевізники знову блокують український кордон

1 грудня словацькі перевізники розпочали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода. Цю інформацію підтверджує Державна прикордонна служба України.
У Словаччині знову розпочалася блокада руху українських вантажівок
Згідно з останніми даними, словацькі перевізники не будуть блокувати перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.
Окрім того, наголошується, що інші вантажі вони мають намір пропускати по чотири вантажівки за годину.
На в’їзд у Словаччину рух обіцяють не блокувати. Також протестувальники обіцяють не обмежуватимети рух легкового автотранспорту та автобусів.
Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону
На цьому тлі не можна також не згадати про те, що 1 грудня Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону.
Окрім того, зазначається, що питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не порушувалось.
Під час зустрічі української та польської сторін погодили декілька заходів, зокрема:
відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону;
створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".
запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.
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