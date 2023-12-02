Блокада украинской границы. Евродепутаты выступили с мощными заявлениями

На фоне почти месячной блокады украинской границы польскими перевозчиками представители Европарламента решили озвучить свое мнение на этот счет.
Евродепутаты заявили, что они на стороне Украины
Евродепутат Бергур Леке Расмуссен обращает внимание на то, что ситуация на украинской границе крайне нестабильная.
По его словам, польские водители имеют право выражать свое недовольство на рынке труда, однако, несмотря на это, они не должны забывать о том, что экстренная помощь и разные товары должны въезжать и выезжать из Украины, которая до сих пор воюет с Россией.
Он также официально подтвердил, что уже поднял этот вопрос на уровне Евросоюза, поинтересовавшись у властей блока, какие решения должен принять Брюссель с целью завершения блокады украинской границы.
Как отмечает евродепутат Андриус Кюбилюс, он никогда не поддерживал и не поддерживает попытки заблокировать украинское зерно или грузовики, особенно когда это делают страны Центральной Европы.
Политик также напомнил о том, что недавно они сами страдали от подобных протестов фермеров или перевозчиков в "старой Европе".
Туск также поддерживает Украину, а не польских перевозчиков
Как уже упоминалось ранее, известный польский политик Дональд Туск недавно обвинил правительство Польши в бездействии на фоне блокады украинской границы.
Он также подтвердил, что уже делает все возможное, чтобы решить эту проблему.
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