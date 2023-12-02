Блокада українського кордону. Євродепутати виступили з потужними заявами
Категорія
Економіка
Дата публікації

Блокада українського кордону. Євродепутати виступили з потужними заявами

блокада
Джерело:  24 канал

На тлі майже місячної блокади українського кордону польськими перевізниками представники Європарламенту вирішили озвучити свою думку з цього приводу.

Євродепутати заявили, що вони на боці України

Євродепутат Бергур Льокке Расмуссен звертає увагу на те, що ситуація на кордоні вкрай нестабільна.

За його словами, польські водії мають право висловлювати своє невдоволення на ринку праці, однак, попри це, вони не повинні забувати про те, що екстрена допомога та різні товари могли в'їжджати та виїжджати з України, яка досі воює з Росією.

Я дуже сподіваюся, що ситуація буде вирішена якнайшвидше, і закликаю всі відповідні сторони вжити необхідних заходів для цього, - заявив Бергур Льокке Расмуссен.

Він також офіційно підтвердив, що вже порушив це питання на рівні Євросоюзу, поцікавившись у влади блоку, які рішення повинен ухвалити Брюссель з метою завершення блокади українського кордону.

Як зазначає євродепутат Андріус Кюбілюс, він ніколи не підтримував й не підтримує спроб заблокувати українське зерно чи вантажівки, особливо коли це роблять країни Центральної Європи.

Політик також нагадав про те, що донедавна вони самі потерпали від подібних протестів фермерів чи перевізників у "старій Європі".

Україна воює і захищає нас усіх. Вона потребує нашої повної підтримки, в тому числі для її бізнесу, - наголосив він.

Туск також підтримує Україну, а не польських перевізників

Як уже згадувалося раніше, відомий польський політик Дональд Туск нещодавно звинуватив уряд Польщі у бездіяльності на тлі блокади українського кордону.

Спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси…. Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами, - наголосив Дональд Туск.

Він також підтвердив, що уже робить все можливе, щоб розв’язати цю проблему.

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