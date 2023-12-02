Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні — заява

Польська влада посилить контроль, який здійснюється на польсько-українському кордоні. Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур.

Посилення перевірки на українсько-польському кордоні

Гаджадгур заявив, що під час останньої зустрічі з транспортною галуззю домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні.

Це була одна з вимог галузі. Сьогодні ми показуємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили. Поширити

Очільник Мінінфраструктури підкреслив, що уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення «недобросовісної конкуренції на транспортному ринку».

Він додав, що майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на 4 грудня, є “моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв”.

Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону

1 грудня стало відомо, що у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача й держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

Під час зустрічі сторони погодили:

відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось.