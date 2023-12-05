Держбюджет втратив 9,3 млрд грн через блокаду польських перевізників на кордоні

Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%. Держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.
Наслідки блокади на українсько-польському кордоні
Як заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це потужний удар по українській економіці та по експорту.
Він додав, що на сьогодні також є недовиконання плану з митниці на 19%, хоча у жовтні було перевиконання.
За словами Гетманцева, уряди країн, перевізники яких блокують кордон, не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною.
Блокування КПП на кордоні з Україною
З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких "Ягодин - Дорогуськ"; "Краківець - Корчова"; "Рава-Руська - Гребене"; "Шегині - Медика".
Перевізники висунули вимоги, серед яких:
відновлення дозвільних відносин з Україною;
посилення транспортних правил;
заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
отримання доступу до української системи "Шлях";
поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
виділення окремих черг для порожніх автомобілів.
1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.
Наступними кроками будуть створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".
А також запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.
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