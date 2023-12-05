Держбюджет втратив 9,3 млрд грн через блокаду польських перевізників на кордоні

Наслідки блокади на українсько-польському кордоні

Як заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це потужний удар по українській економіці та по експорту.

Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні, — сказав Гетманцев. Поширити

Він додав, що на сьогодні також є недовиконання плану з митниці на 19%, хоча у жовтні було перевиконання.

За словами Гетманцева, уряди країн, перевізники яких блокують кордон, не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною.

Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного противника і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС, – сказав Гетманцев. Поширити

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких "Ягодин - Дорогуськ"; "Краківець - Корчова"; "Рава-Руська - Гребене"; "Шегині - Медика".

Перевізники висунули вимоги, серед яких:

відновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

1 грудня у Варшаві Україна та Польща погодили відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Наступними кроками будуть створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".

А також запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.