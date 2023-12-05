Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною
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Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

ДПСУ
Блокада

Словацькі перевізники розблокували рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною  4 грудня.

Пункт пропуску зі Словаччиною знову запрацював після блокади

Як повідомляється, 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Також, за інформацією ДПСУ, у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Блокада кордону зі Словаччиною

Раніше в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, чого вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

Словацькі перевізники 1 грудня по обіді почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Раніше асоціація словацьких перевізників анонсувала блокаду КПП на невизначений термін, починаючи з 1 грудня – з такими ж вимогами, як у польських блокувальників кордону.   

Водночас блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.   

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