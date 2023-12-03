На кордоні у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок через блокування пунктів пропуску польськими перевізниками.

Скільки вантажівок чекає на кордоні з Україною

В ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, що польські перевізники блокують чотири напрямки руху вантажного транспорту.

Це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава -Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Поширити

Він додав, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в Україну.

Вони (гуманітарні вантажі) пропускатимуться через кордон — швидкопсувні, важливі вантажі для України, мені складно сказати, що забезпечується повний пропуск. Це треба вже повністю дивитися по тим чергам і по тим вантажним транспортним засобам, які перебувають на території Польщі. Поширити

Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону

1 грудня у Варшаві зустрілися заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач й держсекретар міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер.

Під час зустрічі країни погодили:

відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створити в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".

запустити пілотний проєкт з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось.