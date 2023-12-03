На кордоні у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок через блокування пунктів пропуску польськими перевізниками.
Скільки вантажівок чекає на кордоні з Україною
В ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, що польські перевізники блокують чотири напрямки руху вантажного транспорту.
Він додав, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в Україну.
Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону
1 грудня у Варшаві зустрілися заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач й держсекретар міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер.
Під час зустрічі країни погодили:
відкрити пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;
створити в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова".
запустити пілотний проєкт з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.
Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось.
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