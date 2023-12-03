На границе Украины и Польши находится 2,5 тыс грузовиков

На границе в сторону Украины образовалась очередь из более 2,5 тысяч грузовиков из-за блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками.

Сколько грузовиков ждет на границе с Украиной

В эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что польские перевозчики блокируют четыре направления движения грузового транспорта.

Это направления пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская". И с 23 числа еще добавилось направление пропуска "Шегини". По утрам сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств. Поделиться

Он добавил, что движение для автобусов и легковых транспортных средств не блокируется ни на выезд из Польши, ни на въезд в Украину.

Они (гуманитарные грузы) будут пропускаться через границу — скоропортящиеся, важные грузы для Украины, мне сложно сказать, что обеспечивается полный пропуск. Это нужно уже полностью смотреть по тем очередям и по тем грузовым транспортным средствам, которые находятся на территории Польши. Поделиться

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

1 декабря в Варшаве встретились заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

Во время встречи страны согласовали:

открыть пункт пропуска "Угриеів - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

создать в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова".

запустить пилотный проект с регистрацией в "єЧегра" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.