На границе Украины и Польши находится 2,5 тыс грузовиков

На границе в сторону Украины образовалась очередь из более 2,5 тысяч грузовиков из-за блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками.
Сколько грузовиков ждет на границе с Украиной
В эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что польские перевозчики блокируют четыре направления движения грузового транспорта.
Он добавил, что движение для автобусов и легковых транспортных средств не блокируется ни на выезд из Польши, ни на въезд в Украину.
Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
1 декабря в Варшаве встретились заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер.
Во время встречи страны согласовали:
открыть пункт пропуска "Угриеів - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;
создать в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова".
запустить пилотный проект с регистрацией в "єЧегра" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.
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