На границе Украины и Польши находится 2,5 тыс грузовиков
Категория
Украина
Дата публикации

На границе Украины и Польши находится 2,5 тыс грузовиков

Граница
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На границе в сторону Украины образовалась очередь из более 2,5 тысяч грузовиков из-за блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками.

Сколько грузовиков ждет на границе с Украиной

В эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что польские перевозчики блокируют четыре направления движения грузового транспорта.

Это направления пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская". И с 23 числа еще добавилось направление пропуска "Шегини". По утрам сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств.

Он добавил, что движение для автобусов и легковых транспортных средств не блокируется ни на выезд из Польши, ни на въезд в Украину.

Они (гуманитарные грузы) будут пропускаться через границу — скоропортящиеся, важные грузы для Украины, мне сложно сказать, что обеспечивается полный пропуск. Это нужно уже полностью смотреть по тем очередям и по тем грузовым транспортным средствам, которые находятся на территории Польши.

Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

1 декабря в Варшаве встретились заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

Во время встречи страны согласовали:

  • открыть пункт пропуска "Угриеів - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

  • создать в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова".

  • запустить пилотный проект с регистрацией в "єЧегра" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался.

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