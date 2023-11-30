Державна прикордонна служба України попереджає про ускладнення руху, яке очікується перед пунктом пропуску "Ужгород" 1 грудня в зв'язку з наміром словацький перевізників заблокувати рух вантажівок на кордоні.

Прикордонники попереджають про складнощі на кордоні зі Словаччиною

За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, Спілка перевізників Словаччини (UNAS) планує здійснювати блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", з 16.00 1 грудня 2023 року. При цьому зазначається, що перевезення гуманітарної допомоги та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде. Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по 4 вантажівки за годину. З огляду на зазначене, просимо врахувати можливі ускладнення руху автотранспорту перед пунктом пропуску "Ужгород", - говориться в повідомленні. Поширити

Прикордонники зазначають, що про терміни завершення таких дій словацька сторона не повідомляла.

Прикордонники України відстежуватимуть ситуацію, постійно уточнюватиметься взаємодія зі словацькими колегами щодо пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які все ж будуть пропускатися через кордон, у т. ч. і на в’їзд до Словаччини.

У разі зміни ситуації Державна прикордонна служба України повідомлятиме про це на своїх інформаційних сторінках.

Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею

Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.

У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.

Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.

За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.

Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає, – заявив очільник UNAS Станіслав Скала. Поширити

Він також стверджує, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.

Як заявили представники митного управління Словаччини, ця мініблокада не вплинула на їхню роботу. Також не зафіксовано випадків порушень громадського порядку у районі пункту пропуску.