Державна прикордонна служба України попереджає про ускладнення руху, яке очікується перед пунктом пропуску "Ужгород" 1 грудня в зв'язку з наміром словацький перевізників заблокувати рух вантажівок на кордоні.
Прикордонники попереджають про складнощі на кордоні зі Словаччиною
Прикордонники зазначають, що про терміни завершення таких дій словацька сторона не повідомляла.
Прикордонники України відстежуватимуть ситуацію, постійно уточнюватиметься взаємодія зі словацькими колегами щодо пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які все ж будуть пропускатися через кордон, у т. ч. і на в’їзд до Словаччини.
У разі зміни ситуації Державна прикордонна служба України повідомлятиме про це на своїх інформаційних сторінках.
Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею
Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.
У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.
Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.
За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.
Він також стверджує, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.
Як заявили представники митного управління Словаччини, ця мініблокада не вплинула на їхню роботу. Також не зафіксовано випадків порушень громадського порядку у районі пункту пропуску.
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