Государственная пограничная служба Украины предупреждает об усложнении движения, ожидаемого перед пунктом пропуска "Ужгород" 1 декабря в связи с намерением словацких перевозчиков заблокировать движение грузовиков на границе.

Пограничники предупреждают о сложностях на границе со Словакией

По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, Союз перевозчиков Словакии (UNAS) планирует осуществлять блокировку движения грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Вишнее Немецкое", смежным с украинским пунктом пропуска "Ужгород", с 16:00 1 декабря 2023 года. При этом отмечается, что перевозка гуманитарной помощи и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет. Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по 4 грузовика в час. Учитывая это, просим учесть возможные усложнения движения автотранспорта перед пунктом пропуска "Ужгород", - говорится в сообщении. Поделиться

Пограничники отмечают, что о сроках завершения таких действий словацкая сторона не сообщала.

Пограничники Украины будут отслеживать ситуацию, будет постоянно уточняться взаимодействие со словацкими коллегами по пропуску грузового автотранспорта и категории грузов, которые все же будут пропускаться через границу, в т. ч. и на въезд в Словакию.

В случае изменения ситуации, Государственная пограничная служба Украины будет сообщать об этом на своих информационных страницах.

Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей

Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.

Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.

Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.

По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.

Если не будет никакого продвижения, поляки продолжат перекрывать границу и дальше, а мы присоединимся к тому, перекрыв все Вышнее Немецкое. Мы будем вынуждены, потому что другого пути нет, – заявил глава UNAS Станислав Скала. Поделиться

Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.

Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта миниблокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.