Государственная пограничная служба Украины предупреждает об усложнении движения, ожидаемого перед пунктом пропуска "Ужгород" 1 декабря в связи с намерением словацких перевозчиков заблокировать движение грузовиков на границе.
Пограничники предупреждают о сложностях на границе со Словакией
Пограничники отмечают, что о сроках завершения таких действий словацкая сторона не сообщала.
Пограничники Украины будут отслеживать ситуацию, будет постоянно уточняться взаимодействие со словацкими коллегами по пропуску грузового автотранспорта и категории грузов, которые все же будут пропускаться через границу, в т. ч. и на въезд в Словакию.
В случае изменения ситуации, Государственная пограничная служба Украины будет сообщать об этом на своих информационных страницах.
Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей
Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.
Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.
Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.
По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.
Он также утверждает, что его венгерские коллеги обращаются с подобными призывами.
Как заявили представители таможенного управления Словакии, эта миниблокада не повлияла на их работу. Также не зафиксированы случаи нарушений общественного порядка в районе пункта пропуска.
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