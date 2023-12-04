Кордон з Польщею. КПП для порожніх вантажівок "Угринів – Долгобичув" вже працює

Домовленість між Україною та Польщею реалізовано – з 01:00 4 грудня на пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" розпочалося оформлення вантажівок.

Запрацював КПП на кордоні з Польщею

Пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" на кордоні з Польщею відкрили для руху порожніх вантажівок на виїзд з України вночі 4 грудня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Та домовленість, яка була досягнута між Україною та Польщею, щоб надалі розблокувати всі напрямки руху, зменшити кількість черг на кордоні з Польщею. І власне з 01:00 на пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" розпочалося оформлення вантажівок вагою понад 7, 5 тонн, які слідують через кордон порожні на виїзд з України до Польщі, – розповів Демченко. Поширити

За його словами, станом на 07:00 ранку, за фактично 6 годин було оформлено 30 вантажівок, які проїхали через кордон.

Нагадаю, що ці транспортні засоби рухаються не по "єЧерзі", а по загальній живій черзі. І станом на ранок на можливість перетину кордону очікували близько 60 вантажівок, – додав речник ДПСУ. Поширити

Блокада українського кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 4 грудня рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

Також вчора повідомляли, що на українсько-польському кордоні 4 грудня запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України. Йдеться про КПП "Угринів - Долгобичув".