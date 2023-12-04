Граница с Польшей. КПП для пустых грузовиков "Угринив – Долгобычув" уже работает

Договоренность между Украиной и Польшей реализована – с 01:00 4 декабря на пункте пропуска "Угринив - Долгобычув" началось оформление грузовиков.
Заработал КПП на границе с Польшей
Пункт пропуска "Угринив – Долгобычув" на границе с Польшей открыли для движения пустых грузовиков на выезд из Украины ночью 4 декабря.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, по состоянию на 07:00 утра, за фактически 6 часов было оформлено 30 грузовиков, проехавших через границу.
Блокада украинской границы
С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 4 декабря движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.
Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.
Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.
Также вчера сообщалось, что на украино-польской границе 4 декабря заработает пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Речь идет о КПП "Угринив - Долгобычув".
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