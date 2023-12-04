Граница с Польшей. КПП для пустых грузовиков "Угринив – Долгобычув" уже работает
Категория
Мир
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Граница с Польшей. КПП для пустых грузовиков "Угринив – Долгобычув" уже работает

КПП
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Договоренность между Украиной и Польшей реализована – с 01:00 4 декабря на пункте пропуска "Угринив - Долгобычув" началось оформление грузовиков.

Заработал КПП на границе с Польшей

Пункт пропуска "Угринив – Долгобычув" на границе с Польшей открыли для движения пустых грузовиков на выезд из Украины ночью 4 декабря.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Та договоренность, которая была достигнута между Украиной и Польшей, чтобы разблокировать все направления движения, уменьшить количество очередей на границе с Польшей. И собственно с 01:00 на пункте пропуска "Угринив - Долгобычув" началось оформление грузовиков весом более 7, 5 тонн, следующих через границу пустыми на выезд из Украины в Польшу, – рассказал Демченко.

По его словам, по состоянию на 07:00 утра, за фактически 6 часов было оформлено 30 грузовиков, проехавших через границу.

Напомню, что эти транспортные средства двигаются не по "очереди", а по общей живой очереди. И по состоянию на утро возможности пересечения границы ожидали около 60 грузовиков, – добавил спикер ГНСУ.

Блокада украинской границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 4 декабря движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

Также вчера сообщалось, что на украино-польской границе 4 декабря заработает пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Речь идет о КПП "Угринив - Долгобычув".

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