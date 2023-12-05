Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Словацкие перевозчики разблокировали движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной 4 декабря.

Пункт пропуска со Словакией снова заработал после блокады

Как сообщается, 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились.

Оформление транспортных средств осуществляется установленным порядком.

Также, по информации ГНСУ, в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

По состоянию на 5 декабря в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.

Блокада границы со Словакией

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против возобновления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, чего требуют польские и словацкие блокировщики границы.

Словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.

Ранее ассоциация словацких перевозчиков анонсировала блокаду КПП на неопределенный срок, начиная с 1 декабря с такими же требованиями, как у польских блокировщиков границы.

В то же время, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.