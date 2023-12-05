Госбюджет потерял 9,3 млрд грн из-за блокады польских перевозчиков на границе

В результате блокады четырех пунктов пропуска на украинско-польской границе экспорт товаров снизился на 40%. Госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен из-за недопоступления таможенных платежей.
Последствия блокады на украинско-польской границе
Как заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, это мощный удар по украинской экономике и экспорту.
Он добавил, что на сегодняшний день также есть недовыполнение плана по таможне на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.
По словам Гетманцева, правительства стран, перевозчики которых блокируют границу, не должны ждать, пока ситуация станет критической.
Блокировка КПП на границе с Украиной
С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых "Ягодин – Дорогуск"; "Краковец – Корчёва"; "Рава-Русская - Гребене"; "Шегини – Медика".
Перевозчики выдвинули требования, среди которых:
возобновление разрешительных отношений с Украиной;
усиление транспортных правил;
запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
получение доступа к украинской системе "Путь";
разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "Евчера";
выделение отдельных очередей для пустых автомобилей
1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.
Следующими шагами будут создание в системе "Евчера" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчёва".
А также запуск пилотного проекта с регистрацией в "еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
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