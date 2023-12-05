Госбюджет потерял 9,3 млрд грн из-за блокады польских перевозчиков на границе

Последствия блокады на украинско-польской границе

Как заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, это мощный удар по украинской экономике и экспорту.

У нас есть на 40% уменьшение экспорта через соответствующие сухопутные пункты пропуска. Есть заявление от перевозчиков о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады. А если говорить о бюджете, то по результатам ноября можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия и которые нам нам сегодня нужны, — сказал Гетманцев. Поделиться

Он добавил, что на сегодняшний день также есть недовыполнение плана по таможне на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.

По словам Гетманцева, правительства стран, перевозчики которых блокируют границу, не должны ждать, пока ситуация станет критической.

Они должны осознать, что эта ситуация бьет по ним. Ослабляя Украину, они укрепляют нашего общего противника и приводят к тому, чтобы он более мощно ударил по их же экономикам. Учитывая, что блокированием занимаются маргинальные политические силы, которые точно не представляют большинство в этих странах, убежден в том, что на этом фоне не нужно играть в политику, а нужно выполнять европейский закон, разрешающий свободное движение транспортных средств по территории ЕС, – сказал Гетманцев. Поделиться

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых "Ягодин – Дорогуск"; "Краковец – Корчёва"; "Рава-Русская - Гребене"; "Шегини – Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых:

возобновление разрешительных отношений с Украиной;

усиление транспортных правил;

запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;

получение доступа к украинской системе "Путь";

разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "Евчера";

выделение отдельных очередей для пустых автомобилей

1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.

Следующими шагами будут создание в системе "Евчера" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчёва".

А также запуск пилотного проекта с регистрацией в "еочереди" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.