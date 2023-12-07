Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.
Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
По данным "Укрзализныци", поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).
@onlineua 🤩Розблокували Україно-польський кордон #новини #СвітовіНовини #росія #shorts ♬ оригінальний звук - ONLINE.UA
Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев. Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, однако специалисты уже работают над ускорением процесса.
Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.
Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland.
Блокада границы
Напомним, что польские перевозчики начали блокаду трех пунктов пропуска в начале ноября. Блокада уже отразилась на объемах импорта продуктов из Европы. В начале декабря к блокаде присоединились перевозчики Словакии.
По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.
По мнению экспертов, российские спецслужбы, вероятно, причастны к блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками.
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