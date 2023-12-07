Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.
Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
За даними "Укрзалізниці", поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).
@onlineua 🤩Розблокували Україно-польський кордон #новини #СвітовіНовини #росія #shorts ♬ оригінальний звук - ONLINE.UA
Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.
Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.
Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.
Блокада кордону
Нагадаємо, що польські перевізники почали блокаду трьох пунктів пропуску на початку листопада. Блокада вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. На початку грудня до блокади приєдналися перевізники Словаччини.
За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.
На думку експертів, російські спецслужби, ймовірно, причетні до блокади кордону з Україною польськими перевізниками.
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