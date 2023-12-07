Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну

вантажівки
Джерело:  Укрзалізниця

Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну

За даними "Укрзалізниці", поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

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Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, однак фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом, - повідомили в компанії.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.

Блокада кордону

Нагадаємо, що польські перевізники почали блокаду трьох пунктів пропуску на початку листопада. Блокада вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. На початку грудня до блокади приєдналися перевізники Словаччини.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту, - зазначили в НБУ.

На думку експертів, російські спецслужби, ймовірно, причетні до блокади кордону з Україною польськими перевізниками.

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