Словацькі перевізники пригрозили повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, хоч і усвідомлює, що шлях до вирішення проблеми не є простим.
Що відомо про плани Словаччини заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.
Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею
Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.
У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.
Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.
За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.
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