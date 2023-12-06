Словацькі перевізники пригрозили повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
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Словацькі перевізники пригрозили повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

перевізники

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, хоч і усвідомлює, що шлях до вирішення проблеми не є простим.

Що відомо про плани Словаччини заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках, - говориться в повідомленні.

Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити, – йдеться в заяві.

Словаччина вирішила продемонструвати солідарність з Польщею

Члени Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада організували блокаду пункту перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке.

У такий спосіб вони вирішили підтримати польських мітингарів.

Варто зазначити, що ця “акція” тривала лише годину.

За словами журналістів, до міні блокади долучилися представники польських перевізників.

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