Словацкие перевозчики пригрозили полностью заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
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Мир
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Словацкие перевозчики пригрозили полностью заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

перевозчики
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Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена, хотя и осознает, что путь к решению проблемы не прост.

Что известно о планах Словакии заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород" в обоих направлениях, - говорится в сообщении.

Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить, – говорится в заявлении.

Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей

Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.

Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.

Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.

По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.

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