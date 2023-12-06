Словацкие перевозчики пригрозили полностью заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена, хотя и осознает, что путь к решению проблемы не прост.
Что известно о планах Словакии заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.
Словакия решила продемонстрировать солидарность с Польшей
Члены Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября организовали блокаду пункта пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое.
Таким образом, они решили поддержать польских митингующих.
Стоит отметить, что эта "акция" длилась всего час.
По словам журналистов, к мини-блокаде присоединились представители польских перевозчиков.
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