Україно-польський кордон розблокували завдяки контрейлерним перевезенням

Україна розблоковує рух вантажного автотранспорту на кордоні з Польщею. Це відбулось завдяки запуску контрейлерних перевезень, які переміщують через кордон вантажні автопоїзди на залізничних платформах. Операція проводилась у взаємодії Укрзалізниці, Мінінфраструктури та логістичних підрозділів ГУР МОУ.

Хто та як зміг розблокувати україно-польський кордон

Перші подробиці дізналася команда online.ua від власних джерел у відповідних службах.

На даний момент організовано рух залізничних платформ за маршрутом Львів (Скнилів) – Катовіце (Славкув). Перетин державного кордону здійснювався через залізничний пункт пропуску «Володимир — Грубешів». Для водіїв автопоїздів було організовано спеціальний автобус та ночівля у готелі.

Перший потяг який перетнув польський кордон мав у своєму складі 23 платформи. Товари, які переміщувались – це продукція українських підприємств, яка слідує до своїх європейських споживачів.

Зокрема меблі, паливні гранули, деревне вугілля, світильники, вентилятори, фурнітура та ін. Потяг пройде до станції Катовіце, звідки українські вантажівки самостійно прослідують до пунктів призначення.

При оформленні вантажів були дотримані всі необхідні митні процедури та вимоги законодавства як України, так і Республіки Польща. Тож жодних ускладнень з боку польської митниці виникнути не повинно.

Наразі перевезення відбуваються залізничними шляхами з так званою «широкою колією» (1520 мм). Це, звісно, дещо обмежує географію можливих пунктів призначення, але знімає проблему зміни колісних пар на кордоні. Справа в тому, що і Польща, і Словаччина мають ділянки залізниці з колією 1520 мм.

Свого часу їх побудова була обумовлена необхідністю забезпечення безперешкодного вантажоперевезення між країнами «варшавського договору».

Україна нарешті знайшла “рятівну соломинку” на тлі блокади кордону

Треба відзначити, що в Європейському союзі контрейлерні перевезення (перевезення автомобілів залізницею) вважаються однією з найпрогресивніших логістичних технологій.

Вони об’єднують в собі швидкість, економічність, спрощення логістики, простоту оформлення та екологічність.

Наразі цей тип перевезення став справжньою «рятівною соломинкою», яка здатна відновити заблоковані автоперевезення в напрямку Євросоюзу.

Відомо, що на даний момент Укрзалізниця має можливість сформувати парк із близько сотні платформ для здійснення контрейлерних перевезень.