Украино-польскую границу разблокировали благодаря контрейлерным перевозкам
Категория
Украина
Дата публикации

Украино-польскую границу разблокировали благодаря контрейлерным перевозкам

контрейлерные перевозки
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Источник:  online.ua

Украина разблокировала движение грузового автотранспорта на границе с Польшей. Это произошло благодаря запуску контрейлерных перевозок, перемещающих через границу грузовые автопоезда на железнодорожных платформах. Операция проводилась во взаимодействии Укрзализныци, Мининфраструктуры и логистических подразделений ГУР МОУ.

Кто и как смог разблокировать украинско-польскую границу

Первые подробности узнала команда online.ua от своих источников в соответствующих службах.

В настоящее время организовано движение железнодорожных платформ по маршруту Львов (Скнилов) – Катовице (Славкув). Пересечение государственной границы осуществлялось через железнодорожный пункт пропуска «Владимир - Грубешев». Для водителей автопоездов был организован специальный автобус и ночлег в отеле.

Первый поезд, пересекший польскую границу, имел в своем составе 23 платформы. Перемещаемые товары – это продукция украинских предприятий, которая следует к своим европейским потребителям. В частности, мебель, топливные гранулы, древесный уголь, светильники, вентиляторы, фурнитура и т.д. Поезд пройдет до станции Катовице, откуда украинские грузовики самостоятельно проследуют в пункты назначения.

При оформлении грузов были соблюдены все необходимые таможенные процедуры и требования законодательства как Украины, так и Польши. Так что никаких осложнений со стороны польской таможни возникнуть не должно.

В настоящее время перевозки проходят по железнодорожным путям с так называемым «широким путем» (1520 мм). Это, конечно, ограничивает географию возможных пунктов назначения, но снимает проблему смены колесных пар на границе.

Дело в том, что и Польша, и Словакия имеют участки железной дороги с путями 1520 мм. В свое время их построение было обусловлено необходимостью обеспечения беспрепятственной грузоперевозки между странами «варшавского договора».

Украина наконец-то нашла "спасательную соломинку" на фоне блокады границы

Следует отметить, что в Европейском союзе контрейлерные перевозки (перевозки автомобилей по железной дороге) считаются одной из самых прогрессивных логистических технологий.

Они объединяют в себе быстроту, экономичность, упрощение логистики, простоту оформления и экологичность.

Пока этот тип перевозки стал настоящей «спасательной соломинкой», способной восстановить заблокированные автоперевозки в направлении Евросоюза.

Известно, что на данный момент у Укрзализныци есть возможность сформировать парк из около сотни платформ для осуществления контрейлерных перевозок.

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